Apple avait-elle prévu un logo sur l'écran de l'iMac M1, ou s'agit-il d'une simple rumeur ? Un leaker vient de partager une image intriguante qui relance le débat sur les choix de design de Cupertino.

L'utilisateur Kosutami_Ito, connu pour ses révélations sur les prototypes Apple, a publié sur X une image montrant un iMac avec le logo Apple sous l'écran - une caractéristique absente des modèles actuels depuis 2021. Cette photo alimente les spéculations sur les premières intentions de design d'Apple pour sa machine tout-en-un avec un silicon maison.

L'absence du fameux "menton" avec logo Apple sur les iMac M1 avait marqué une rupture esthétique notable. Contrairement aux générations Intel qui arboraient fièrement la pomme croquée sous l'écran, les nouveaux modèles colorés ont opté pour une façade épurée, reléguant le logo au dos de l'appareil, comme sur les MacBook et iPad.

Bien que Kosutami_Ito ait déjà partagé des informations vérifiées par le passé, sa crédibilité reste mitigée. L'image pourrait tout aussi bien montrer un écran de remplacement tiers qu'un véritable prototype Apple.

Fun fact: before the EVT Stage development of AppleSilicon iMac, they've planned to put an Apple logo under the screen. Then they removed it until today. #AppleInternal pic.twitter.com/sivIRzegNh