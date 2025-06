Johny Srouji explore l’IA générative pour accélérer le développement de puces Apple

Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles chez Apple, a récemment révélé lors d’un événement privé, relayé par Reuters, que l’entreprise la plus valorisée au monde explore actuellement l’utilisation de l’IA générative pour rationaliser le processus de conception de ses puces personnalisées.

Conception de puces boostée par l’IA : plus rapide, plus intelligente

Lors d’un discours à un événement organisé par le Centre interuniversitaire de microélectronique (IMEC) en Belgique, où il a reçu un prix, Srouji a souligné le « fort potentiel » de l’IA générative dans le flux de travail de conception de puces d’Apple. Il a noté que les outils assistés par l’IA pourraient offrir « un énorme gain de productivité », permettant d’« accomplir plus de travail de conception en moins de temps ».

Apple s’appuie sur des outils standards de l’industrie d’automatisation de la conception électronique (EDA) fournis par Cadence et Synopsys pour gérer la complexité de son développement de puces. Ces deux entreprises intègrent des fonctionnalités d’IA générative dans leurs plateformes, automatisant des tâches comme la disposition et la vérification, qui nécessitaient traditionnellement un travail d’ingénierie manuel intensif.



« Les entreprises d’EDA sont essentielles pour soutenir la complexité de la conception de nos puces », a souligné Srouji. L’événement IMEC, compte tenu de ses liens avec les recherches avancées sur les puces menées par les deux sociétés citées, offrait une tribune idéale pour Srouji afin de mettre en lumière les ambitions d’Apple dans l’utilisation de l’IA pour la conception de puces et ses partenariats. Autrement dit, les prochains processeurs A19 et M5 d'Apple pourraient connaître une belle évolution.

Apple Silicon : tout ou rien, pas de plan B

Srouji a également donné un aperçu du virage audacieux d’Apple en 2020, passant des Mac basés sur Intel à Apple Silicon, qualifiant cela de « pari énorme » sans plan de secours. « Il n’y avait pas de plan de repli ni de division de la gamme », a-t-il déclaré. « Nous avons tout misé, y compris un effort logiciel monumental. »



Alors que d’autres entreprises exploitent déjà l’IA générative pour la conception de puces comme Xiaomi, l’exploration d’Apple dans ce domaine montre qu'elle ne veut plus se faire distancer, comme c'est le cas côté logiciel par OpenAi, Google et consorts.