Le déploiement d'Apple Intelligence va s'accélérer jusqu'à iOS 18.4

Les améliorations de Siri promises par Apple lors de la WWDC24 en juin dernier pourraient arriver sur nos iPhone plus tôt que prévu. Selon les dernières informations de Mark Gurman, journaliste réputé pour ses sources fiables au sein de la firme à la pomme, le déploiement de certaines fonctionnalités liées à l'Apple Intelligence serait en avance sur le calendrier initial. De quoi ravir les utilisateurs impatients de profiter d'un assistant vocal plus performant et proactif.

Siri nouvelle génération : une sortie partielle anticipée

La refonte majeure de Siri, intégrant les capacités d'Apple Intelligence, ne sera peut-être pas disponible dans son intégralité dès le départ. Mais il se pourrait bien que nous puissions en avoir un avant-goût plus tôt que ce que les premières annonces laissaient présager. Avec la sortie des iPhones 16, il va devenir urgent pour Apple de proposer réellement les nouveautés promises.

D'après la newsletter Power On de Mark Gurman, certaines des nouvelles fonctionnalités de Siri pourraient être intégrées dès iOS 18.3, alors qu'on les attendait plutôt pour iOS 18.4. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs pourraient commencer à profiter des améliorations de Siri dès le mois de janvier, au lieu de devoir patienter jusqu'en mars.

iOS 18 : un agenda chargé jusqu'en 2025

Au-delà du cas spécifique de Siri, Mark Gurman a également partagé des informations sur le planning des futures versions d'iOS 18. Ainsi, iOS 18.1 (actuellement en bêta), qui apportera une première vague de nouveautés liées à l'Apple Intelligence, devrait être finalisé en interne cette semaine pour une sortie mi-octobre.

Cette mise à jour inclura notamment une première refonte de l'interface de Siri, des réponses plus rapides, ainsi que des outils d'écriture, la fonctionnalité de nettoyage des photos et des résumés de notifications.

Viendra ensuite iOS 18.2 en décembre, avec l'intégration attendue d'Image Playground pour créer des visages à partir de descriptions, de Genmoji pour générer des emoji personnalisés, et de ChatGPT pour converser de manière plus naturelle avec Siri.

iOS 18.3 est prévu pour janvier, tandis qu'iOS 18.4, qui devrait marquer l'arrivée du nouveau Siri dans sa version la plus aboutie, est attendu pour mars. Un agenda bien rempli donc pour Apple, qui semble déterminé à tenir ses promesses en matière d'intelligence artificielle.



Pour rappel, ce calendrier de déploiement ne concerne que les Etats-Unis dans un premier temps puis les utilisateurs anglophones d'autres pays. Apple Intelligence devrait arriver dans de nouvelles langues dont le français en 2025, sans qu'Apple n'ait apporté plus de précision.

Avec un Siri capable de mieux comprendre le langage naturel, de s'intégrer avec les apps tierces, de prendre en compte le contexte et d'analyser ce qui est affiché à l'écran, Apple espère bien transformer son assistant vocal en un véritable assistant personnel proactif et efficace.

Cette accélération du calendrier de déploiement montre qu'Apple a conscience des attentes suscitées par ses annonces et souhaite concrétiser au plus vite sa vision de l'IA au service de l'utilisateur. Reste à voir si Siri nouvelle génération sera à la hauteur une fois entre nos mains.