iOS 18 : le nouveau Siri avec Apple Intelligence arrivera en 2025

Malgré une présentation exhaustive lundi 10 juin, Apple ne devrait pas lancer toutes ses fonctionnalités dites "Apple Intelligence" en septembre prochain, lors de la sortie publique d'iOS 18. En effet, plusieurs d'entre elles accompagneront la refonte de Siri dans une future mise à jour d'iOS 18 qui devrait être introduite en 2025. On peut donc penser à une version numérotée 18.2, 18.3 voire 18.4.

Des nouveautés en deux temps pour Siri

Cela ne signifie pas pour autant que Siri ne bénéficiera d'aucune amélioration lors du lancement initial d'iOS 18, aux côtés de l'iPhone 16. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Siri dans iOS 18 intègrera bien quelques évolutions dès le départ, y compris une nouvelle interface qui s'illumine autour du bord de l'écran, des capacités de langage naturel plus riches qui permettront à l'assistant virtuel de vous comprendre même si vous écorchez des mots, une plus grande connaissance des produits Apple pour renforcer l'assistance, et une option "Écrire à Siri" pour entrer des requêtes par le texte.

Mais selon M. Gurman, il faudra attendre l'année prochaine pour voir les améliorations les plus significatives apportées par Apple à Siri. Avec iOS 18.2, iOS 18.3 ou encore iOS 18.4, vous aurez accès à :

Contexte personnel : Siri pourra puiser dans vos photos, vos événements de calendrier, Messages et d'autres applications pour répondre à vos questions. Apple a donné l'exemple d'une personne demandant l'heure d'atterrissage du vol de sa mère, ce que Siri a compris en se basant sur les conversations textuelles et les courriels récents.

Indexation sémantique : Apple Intelligence crée un index sémantique sur l'appareil pour stocker les données extraites de vos courriels, de vos images, des sites web que vous visitez et des applications que vous utilisez.

Contrôle des applications : Pour la première fois, Siri pourra contrôler toutes les fonctionnalités individuelles des apps, ce qui élargira l'éventail des fonctions de l'assistant personnel. Siri pourra notamment ouvrir des documents spécifiques, déplacer une note d'un dossier à un autre, supprimer un courriel, résumer un article, envoyer un lien web par courriel et ouvrir un site d'information particulier dans Apple News.

Sensibilisation à l'écran : Grâce à la reconnaissance à l'écran, Siri sera en mesure de comprendre et d'agir sur le contenu des utilisateurs dans un plus grand nombre d'applications au fil du temps. Par exemple, si un ami communique à un utilisateur sa nouvelle adresse par SMS dans Messages, le destinataire peut dire "Ajouter cette adresse à sa carte de contact".

Une fois n'est pas coutume, tout cela ne concernera, dans un premier temps, que les américains; la prise en charge d'autres langues et régions n'interviendra pas avant 2025.

Mises à jour de l'IA plus tard en 2024

Notre confrère n'oublie pas les autres fonctionnalités d'intelligence artificielle. S'agissant de l'application Mail, la nouvelle interface et la mise en avant automatique seront pas prêtes avant "plus tard en 2024". Il s'agit notamment d'une nouvelle conception qui permet de regrouper les courriels dans des catégories telles que les bulletins d'information, les annonces et les achats. Swift Assist, un nouveau compagnon de programmation pour Xcode 16 qui utilise des modèles d'IA basés sur le cloud, devrait également intervenir avant la fin de l'année. L'intégration de Siri avec ChatGPT pourrait également manquer la première version, bien que Gurman pense qu'elle devrait être prête plus tard en 2024, en se basant sur le langage utilisé par Apple dans ses documents marketing.



Si l'on se réfère aux calendriers de publication précédents, ces fonctionnalités devraient arriver dans une mise à jour d'iOS 18.1 ou iOS 18.2 aux alentours d'octobre ou de décembre.

Les évolutions IA le jour J

Malgré ces absences notables, iOS 18 (et macOS 15), offriront une pléthore de fonctionnalités. Elle s'appuiera sur l'IA pour hiérarchiser les notifications et fournir des récapitulatifs rapides de vos alertes et messages texte. Le logiciel sera également capable de résumer des pages web, des mémos vocaux, des notes de réunion et des courriels. En outre, il introduira de nouveaux outils d'écriture, de génération d'images et d'emojis personnalisés générés par l'IA, appelés Genmoji.



