Apple Intelligence va franchir des étapes avec iOS 18.6 et iOS 19

Avec les prochaines mises à jour iOS 18.6 et iOS 19, la firme de Cupertino prévoit d’étendre les capacités d’Apple Intelligence à de nouveaux territoires, d’introduire des partenariats stratégiques et de faire évoluer Siri vers un assistant plus contextuel et plus puissant.

Apple Intelligence : nous t'attendons !

Apple continue d’étendre les capacités de son système d’intelligence artificielle, Apple Intelligence, avec des mises à jour prévues pour iOS 18.6 et iOS 19. Ces évolutions visent à améliorer l’expérience utilisateur en introduisant de nouvelles fonctionnalités et en élargissant la disponibilité géographique de ces services.

iOS 18.6 : déploiement d’Apple Intelligence en Chine

La mise à jour iOS 18.6, actuellement en phase de test, marquera l’introduction d’Apple Intelligence en Chine. Pour respecter les réglementations locales, Apple collaborera avec des géants technologiques chinois tels qu’Alibaba et Baidu pour alimenter certaines fonctionnalités d’IA dans le pays.

iOS 19 : nouvelles fonctionnalités et intégration de Google Gemini

Prévue pour être dévoilée lors de la WWDC 2025 en juin, iOS 19 promet d’introduire de nouvelles capacités pour Apple Intelligence. Parmi les nouveautés attendues, l’intégration de Google Gemini est envisagée, offrant ainsi aux utilisateurs une alternative à ChatGPT pour les outils d’écriture et les réponses de Siri. D'autres IA sont également dans les tuyaux.

Siri : vers une intelligence contextuelle avancée

Bien que certaines améliorations de Siri aient été retardées, iOS 19 devrait introduire une version plus intelligente de l’assistant vocal. Cette évolution permettra à Siri de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, d’interagir plus profondément avec les applications et de reconnaître le contenu affiché à l’écran.

Compatibilité des appareils

Apple Intelligence est actuellement disponible sur les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max et tous les modèles d’iPhone 16, ainsi que sur certains iPad et Mac. Il en sera désormais de même pour tous les futurs appareils Apple compatibles.

Calendrier de déploiement

Mai 2025 : début des tests bêta pour iOS 18.6

Juin 2025 : annonce d’iOS 19 lors de la WWDC 2025

Septembre 2025 : lancement public d’iOS 19, coïncidant avec la sortie de l’iPhone 17.

Source