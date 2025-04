La barre de recherche va descendre avec iOS 19

Dans un mois et demi, Apple dévoilera iOS 19 à l'occasion de la conférence d'ouverture de la WWDC 25, présentant une refonte qui promet des améliorations à la fois visuelles et fonctionnelles. Parmi les changements évoqués par les rumeurs, l’un d’eux se démarque pour les utilisateurs de grands iPhones : une barre de recherche repositionnée au sein des applications, conçue pour améliorer l’ergonomie.

Une barre de recherche adaptée aux grands iPhone

Actuellement, dans iOS 18 et les versions inférieures, la barre de recherche des applications est placée près du haut de l’écran, ce qui la rend difficile d’accès à une main sur des appareils plus grands comme l’iPhone 16 Plus ou le futur iPhone 17 Pro Max. Même avec de grands organes de préhension, atteindre le champ de recherche demande un effort, souvent nécessitant l’usage des deux membres — un problème qui risque de s’accentuer à mesure que les téléphones Apple s'allongent. Même l'iPhone 17 Air pourrait culminer à 6,6 pouces.



D’après le leaker Jon Prosser, iOS 19 résoudra ce problème en déplaçant la barre de recherche en bas des applications, là où il est à portée de pouce. Ce changement rendra la recherche plus accessible et intuitive. Les maquettes de Prosser illustrent ce changement dans des applications comme Messages, Musique et l’App Store :

Dans Messages, le champ de recherche — actuellement caché en haut et révélé en tirant vers le bas — sera visible en permanence en bas.

Les applications avec des barres d’onglets, comme Musique et l’App Store, intégreront également la barre de recherche à cet emplacement pratique pour le pouce.

Pourquoi c’est important

La dernière refonte majeure d’iOS remonte à une époque où les écrans d’iPhone étaient bien plus petits, à savoir iOS 7 et son flat design. Avec l’augmentation de la taille des écrans, la barre de recherche placée en haut est devenue moins pratique, ce qui vaut aussi pour le bouton retour qu'Apple a réglé en partie via le geste de balayage. En privilégiant une conception repensée, iOS 19 vise à améliorer l’expérience des utilisateurs de grands iPhones, rendant la navigation à une main plus facile et confortable.



Avec iOS 19, Apple semble prêt à proposer des changements alliant mises à jour esthétiques et améliorations pratiques, garantissant que l’iPhone reste aussi convivial que visuellement attrayant, notamment par le biais d'une nouvelle interface inspirée de visionOS.



Voici la vidéo de Jon Prosser :



Quel est le changement que vous attendez le plus sur iOS ?