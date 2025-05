Tim Cook justifie le retard du Siri boosté à Apple Intelligence

Apple avait promis avec iOS 18 un Siri transformé par Apple Intelligence, son grand virage vers l’intelligence artificielle générative. Mais à la surprise générale, cette refonte majeure de l’assistant n’est toujours pas disponible. Interrogé après la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre 2025, Tim Cook a pris la parole pour expliquer ce retard et rassurer les utilisateurs impatients.

Un report assumé pour garantir la qualité

Lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs, Tim Cook a directement abordé le report du Siri nouvelle génération, renforcé par Apple Intelligence. Selon lui, cette patience est synonyme d’exigence :

« Nous avons besoin de plus de temps pour finaliser les fonctionnalités plus personnelles de Siri afin qu’elles répondent à notre critère de haute qualité. Le développement avance, et nous sommes impatients de mettre ces nouveautés entre les mains des utilisateurs. »

Apple, fidèle à sa réputation de rigueur, préfère prendre le temps nécessaire plutôt que lancer un produit imparfait. Le PDG a rappelé que de nombreuses autres fonctions d’Apple Intelligence ont été déployées avec iOS 18.4, dont les outils d’écriture, les Genmoji, le moteur de recherche photo IA ou encore les réponses intelligentes dans Messages et Mail. D’ailleurs, ces fonctionnalités sont maintenant disponibles en plusieurs langues, dont le français — une ouverture bienvenue pour les utilisateurs d’iPhone à l’international.

Qu’attendre du nouveau Siri, et pour quand ?

Si Apple évite soigneusement de donner un calendrier précis, la prochaine évolution de Siri devrait miser sur la personnalisation, la compréhension du contexte et des actions intelligentes dans les applications. La feuille de route interne évoque désormais iOS 19, voire un lancement progressif jusqu’en 2026 selon certaines sources. Le chantier est tel qu’Apple a récemment réorganisé ses équipes IA, confiant le projet à Mike Rockwell, jusqu’ici responsable du Vision Pro.

Les chantiers d’Apple Intelligence ne manquent pas et la concurrence avance vite, notamment Google avec son Assistant Gemini ou Microsoft avec Copilot. Mais Apple parie sur la fiabilité et l’intégration profonde à son écosystème — un véritable enjeu pour Siri, qui doit rattraper son retard et (re)devenir un pilier de l’expérience iOS.

En parallèle, Apple continue d’investir massivement en R&D, comme l’a souligné Kevan Parekh, son nouveau directeur financier, afin d’être à la hauteur des attentes. Pour l’heure, il ne reste plus qu’à patienter, avec l’espoir de découvrir un Siri enfin à la hauteur de la promesse Apple Intelligence lors du prochain WWDC ou, au plus tard, avec iOS 19.