Apple a déjà du retard sur iOS 19 et son Siri conversationnel

Alors qu'iOS 19 ne sera dévoilé aux développeurs qu'en juin prochain, à la WWDC 25, voilà déjà la première fuite. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, la mise à jour logicielle introduira une mise à niveau majeure de Siri, rendant l’assistant plus conversationnel et plus performant que jamais.

Siri deviendra enfin plus intelligente

Notre confrère confirme qu’iOS 19 apportera un Siri alimenté par de grands modèles de langage avancés, le transformant en un assistant IA plus sophistiqué similaire à ChatGPT d’OpenAI. Grâce à cette évolution, Siri sera capable de gérer des requêtes complexes et nuancées, améliorant considérablement son utilité.



Apple devrait présenter le Siri mis à jour aux côtés d’iOS 19 lors de son discours d’ouverture à la WWDC 2025, mais les utilisateurs devront peut-être attendre le printemps 2026 pour sa sortie publique. Gurman suggère que la fonctionnalité fera ses débuts dans une mise à jour iOS 19.4, soit près de six mois après le lancement.

Fonctionnalités retardées

Pour le journaliste américain, le nouveau Siri n'est pas le seul à prendre du retard. Plusieurs nouveautés, non détaillées dans le rapport, ont été apparemment décalées jusqu'à la sortie d'iOS 19.4 au printemps 2026.



En attendant, iOS 18 continue d'évoluer, jetant les bases des avancées de l'IA :

iOS 18.2 (prévu pour décembre 2024) ajoutera l'intégration de base de ChatGPT à Siri, permettant un avant-goût de l'IA conversationnelle.

Les futures mises à jour comme iOS 18.4 introduiront des fonctionnalités comme la reconnaissance à l’écran, des commandes Siri améliorées par application et des capacités plus raffinées, bien que les compétences conversationnelles de Siri resteront limitées par rapport à ce qui est prévu pour iOS 19.

Dans un an et demi, les utilisateurs d’iPhone auront peut-être moins besoin de services d’IA tiers comme ChatGPT ou Gemini de Google. D'ici-là, nous aurons droit à un assistant amélioré en français au printemps 2025, avec Apple Intelligence qui ne sera plus exclusif aux anglophones.