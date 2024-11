ChatGPT s'intègre à Terminal, Xcode et VS Code sur Mac !

L'application ChatGPT d'OpenAI franchit un nouveau cap sur Mac avec l'intégration dans des outils de codage populaires comme Xcode, Terminal, VS Code et TextEdit, simplifiant le travail quotidien des développeurs qui transfèrent souvent du code entre ces applications et ChatGPT.

ChatGPT aide à développer !

Avec la nouvelle fonctionnalité « Travailler avec des applications », les utilisateurs peuvent désormais envoyer directement des morceaux de code depuis Xcode (ou d'autres applications compatibles) vers ChatGPT avec une invite d'accompagnement.

Dans la démonstration, le développeur d'OpenAI a ouvert un projet Xcode simple simulant le système solaire, sans la Terre. L'employé a sélectionné l'onglet Xcode dans ChatGPT, permettant à l'IA d'interagir avec le projet, puis a demandé d'insérer une vue centrée dans l'écran en cours de réalisation, avec un flux vidéo spécifique. ChatGPT a alors ajouté le code nécessaire en SwiftUI.



Bien que GitHub Copilot propose également l'intégration Xcode, fournissant une assistance au codage dans l'application, l'intégration de ChatGPT diffère. Elle s'appuie sur l'API d'accessibilité de macOS, conçue à l'origine pour les lecteurs d'écran, qui permet de lire du texte mais pas des images ou des vidéos. Rappelons également que Xcode 16 intègre désormais un outil à base d'IA pour la complétude du code.



Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et ChatGPT Teams à partir d'aujourd'hui, et sera bientôt disponible pour les utilisateurs des versions Enterprise et Educational (Edu). OpenAI a annoncé son intention d'étendre davantage les intégrations d'applications à l'avenir.



Qui se sert de ChatGPT au quotidien ? Pour quel usage ?

Télécharger l'app gratuite ChatGPT sur Mac