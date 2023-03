La mise à jour d'Opera et OperaGX intègre ChatGPT sur Mac

Dans sa dernière mise à jour, Opera a invite ses utilisateurs à aller plus loin grâce à l'intelligence artificielle alimentées par ChatGPT et ChatSonic. Les navigateurs web Opera et Opera GX sont désormais capables de répondre de manière naturelle à vos questions et même générer des images sans le moindre effort. De quoi faire mieux que Safari sur Mac, qui reste pour le moment sur le quai derrière Opéra, Bing et compagnie.

Opera est plus intelligent

L'entreprise norvégienne s'est penchée sur la manière dont l'IA peut profiter à ses utilisateurs, grâce à son programme Browser AI, qui lui permet de développer des fonctions d'intelligence artificielle dans son navigateur. Ces messages-guides constituent la première étape de ce processus, la seconde, un mystérieux "moteur d'IA du navigateur", étant actuellement en cours de développement.



Après avoir eu des utilitaires pour accéder à ChatGPT sur Mac ou sur Apple Watch ou encore pour remplacer Siri par ChatGPT sur iPhone, il est désormais temps d'avoir le chatbot d'OpenAI dans les navigateurs.

Opera est un navigateur qui gagne à être connu

La barre latérale d'Opera est devenue l'une de ses fonctionnalités les plus innovantes - vous pouvez déjà accéder à TikTok et WhatsApp sans passer d'une application à l'autre pendant que vous naviguez, mais la présence de l'IA est un plus indéniable.



Si vous voulez une idée de ce que permet la nouveauté du jour, vous pouvez lui demander d'expliquer plus simplement certains termes d'une page web, de résumer un article ou bien de générer une image sur le sujet que vous lisez. Et ça, c'est avant la seconde phase dont parle Opera, une IA encore plus poussée.

Comment activer ChatGPT dans Opera

Les outils d'IA générative sont disponibles en accès anticipé dans Opera (Windows, Mac et Linux) et Opera GX (Windows et Mac). Pour accéder aux nouvelles fonctionnalités, mettez à jour le navigateur Opera ou Opera GX ou téléchargez-le à partir de www.opera.com.



Allez ensuite dans le menu "Configuration Facile" et activez l'option "Accès anticipé" en cochant la case "AI Prompts", qui active les l'interface utilisateur spécifique dans le navigateur et les services IA dans la barre latérale.



Sur OperaGX (le navigateur des gamers), il suffit d'activer l'option "Early Bird" dans les paramètres du navigateur pour accéder à l'IA.