ChatGPT Agent est désormais disponible sur l'application Mac

Quelques jours en arrière, OpenAI dévoilait Agent, une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT capable de naviguer de manière autonome sur des sites web, d'analyser des données, de générer du code et d'interagir avec des plateformes tierces comme Google Drive et GitHub. Désormais, Agent est également disponible sur l'application Mac.

Agent + Recherche Approfondie sur Mac

Comme expliqué par OpenAI, ChatGPT Agent combine le système de recherche approfondie, qui lit et interprète le contenu des sites, avec l'outil Operator, orienté vers l'action visuelle, qui peut interagir avec des sites web et des plateformes. Une fois une tâche attribuée, l'agent crée un environnement visuel et se met au travail.



Sur l'application Mac, l'activation d'Agent se fait en tapant /agent ou en cliquant sur le nouveau bouton Agent en bas de l'interface de l'application ChatGPT. Vous pouvez suivre la progression via une chronologie de raisonnement et intervenir à tout moment pour ajuster ou affiner les résultats.

Comment ça marche Agent ?

Comme pour tout outil d'IA agentique, il faut du temps pour apprendre à l'utiliser efficacement dans votre contexte spécifique. Lors d'une démonstration, l'équipe d'OpenAI a présenté un scénario de planification de mariage à destination, où ChatGPT Agent a recherché des options de tenues, planifié un itinéraire touristique, vérifié les prix et disponibilités des hôtels, et cherché un cadeau de mariage. En coulisses, il a visité plusieurs sites de vêtements et boutiques en ligne, obtenu des devis pour les hôtels, consulté le calendrier des événements de la ville, créé un tableur avec les options, tracé un itinéraire sur une carte, etc.



Dans un autre exemple (peut-être plus proche de la réalité quotidienne), il a extrait des données de Google Drive et utilisé Terminal ainsi que le générateur d'images d'OpenAI pour créer automatiquement une présentation avec des graphiques et des images.

Dans une dernière tâche, Agent a été chargé de devis pour 500 autocollants personnalisés. Il a parcouru le processus de commande, y compris l'ajout d'articles au panier, laissant la dernière étape de validation à l'équipe. Bien qu'il puisse être difficile au début de comprendre comment tirer parti de ChatGPT Agent, la meilleure approche est de réfléchir aux tâches que vous souhaiteriez confier à un stagiaire, puis de vérifier les résultats et faire des ajustements finaux plus tard.

Disponibilité

ChatGPT Agent est actuellement disponible pour les abonnés ChatGPT Pro, Plus et Team. L'utilisation est limitée à 400 requêtes par mois pour les utilisateurs Pro, et 40 pour les plans Plus et Team. OpenAI a promis un déploiement pour les utilisateurs Enterprise et Education d'ici la fin juillet. Une avancée majeure, avant l'arrivée de GPT-5 prévue le mois prochain.