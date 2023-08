X Pro (ex Tweetdeck) nécessite désormais l'abonnement Blue

Tweetdeck, ou plutôt X Pro, une version de Twitter (X) utilisée par les professionnels des médias sociaux, les journalistes et d'autres influenceurs, fait désormais partie de l'abonnement payant à Blue. De nombreux utilisateurs ont signalé qu'ils étaient invités à s'abonner lorsqu'ils tentaient de se connecter au service. "Les abonnés de Blue dont le numéro de téléphone a été vérifié recevront une coche bleue une fois qu'ils auront été approuvés", peut-on lire dans le message.

La nouvelle n'est pas une complète surprise, car un code repéré plus tôt cette année par la chercheuse Jane Manchun Wong indiquait que X Pro était sur le point de devenir une application payante. Cependant, le changement ne semble s'appliquer qu'à la nouvelle version, mais pas à l'ancienne qui reste actuellement utilisable.

X teste la nouvelle version depuis l'année dernière, avec des changements comme "un compositeur de Tweet complet, de nouvelles fonctionnalités de recherche avancée, de nouveaux types de colonnes, et une nouvelle façon de regrouper les colonnes dans des espaces de travail propres", a déclaré l'entreprise à l'époque. Certains utilisateurs chevronnés ne l'apprécient cependant pas, car il est plus difficile d'effacer des colonnes et d'effectuer d'autres actions courantes.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.



Some notes on getting started and the future of the product…