Acrylic génère des fonds d’écran dégradés et 3D en un rien de temps sur iOS et MacOS

Nous présentons régulièrement des fonds d'écran à installer sur vos appareils Apple, mais certains en veulent plus et aiment concrétiser les idées qu'ils ont en tête. C'est ce que propose l'application Acrylic sortie hier avec des outils de création de dégradés, d'artefacts et même de scènes 3D. Tout un programme qui est incroyablement accessible grâce à une interface simple et un tarif très raisonnable. Pour le prix d'un litre d'essence - ou bientôt le prix d'une baguette de pain - vous pouvez télécharger Acrylic.

La personnalisation chez Apple

La personnalisation de son iPhone, iPad ou Mac a toujours été l'un des premiers gestes des utilisateurs, en tout cas de ceux qui ont une fibre esthétique. Alors qu'avec iOS 14, il est possible de créer un thème complet sans avoir recours au jailbreak, la base reste tout de même le fond d'écran. Sur iOS, on peut avoir deux fonds d'écran différents, un pour l'écran verrouillé, un autre pour l'écran d'accueil. Et pour ceux qui bidouillent un peu, un raccourci permet d'en changer automatiquement. Sur Mac, vous n'avez qu'un bureau, mais il est très facile de changer dynamiquement l'image d'arrière-plan via les préférences système. Quoiqu'il en soit, encore faut-il trouver chaussure à son pied, surtout dans la maigre sélection proposée par Apple.

Acrylic à la rescousse

Si nos dossiers de fonds d'écran et la recherche sur le web ne vous suffisent pas, la nouvelle application "Acrylic" devrait vous plaire. Comme expliqué au départ, elle permet de créer ses propres fonds d'écran pour les appareils iOS, iPadOS et macOS.



Acrylic se concentre sur deux styles complémentaires : les dégradés de couleurs et les scènes 3D. On peut choisir l'un ou l'autre, ou les combiner pour arriver à des résultats qui pourraient même être sortis des ateliers d'Apple. Mieux, pour ceux qui n'ont pas la patience (ou le talent), Acrylic se propose de générer rapidement de nouvelles images pour vous. Vous pouvez simplement donner quelques indications de couleurs et l'application se charge du reste.

Acrylic est un moteur de fond d'écran simple et facile à utiliser pour iOS et macOS, cependant, il fait plus que des fonds d'écran basiques. Créez facilement de magnifiques dégradés de maillage et des scènes 3D à haute résolution. Des outils simples à utiliser vous permettent de réaliser rapidement des rendus de grande qualité.

Vous avez le loisir de modifier tous les aspects de la création, de la position des artefacts (des tâches ou défauts pour rendre plus réaliste le rendu final) aux couleurs en passant par la position de ces dernières, tout est possible. Un peu de temps est nécessaire au départ pour faire quelques essais et comprendre l'étendu des outils à disposition. D'ailleurs, c'est tout de même plus confortable sur iPad et Mac que sur iPhone.



Outre les dégradés, Acrylic est également capable de générer des scènes 3D avec des préréglages personnalisables via un moteur qui gère la réflexion et l'occlusion ambiante pour des objets plus détaillés. Par conséquent, les possibilités de créer votre prochain fond d'écran sont infinies. Une fois que vous avez terminé, le fond d'écran peut facilement être exporté vers votre bibliothèque photos, partagé et bien évidemment appliqué sur votre appareil. Et ce n'est pas tout puisque Acrylic supporte les widgets et les raccourcis Siri pour aller encore plus loin, sans oublier la synchronisation iCloud entre vos appareils.



Si vous voulez essayer l'application du jeune développeur Ethan Lipnik, Acrylic est disponible sur l'App Store contre la modique somme de 1,99 €. À noter que pendant le mois de lancement, 70% de la recette sera reversée au Dian Fossey Gorilla Fund, un organisme de bienfaisance pour la protection des gorilles de montagne menacés.

