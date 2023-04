Domino’s Pizza débarque sur CarPlay à la surprise générale !

Quand Apple a lancé le système CarPlay dans les voitures, l'entreprise pensait avant tout au côté pratique qu'aurait ce système : la gestion de sa musique, l'envoi des iMessage, la navigation via Apple Plans... Cependant, CarPlay a bien d'autres opportunités et la chaîne de restauration Domino's Pizza semble en avoir débloqué une nouvelle qui a de quoi surprendre !

Commandez vos pizzas depuis votre voiture

Dans un communiqué de presse, Domino's Pizza vient d'annoncer lancer son application sur CarPlay pour être toujours plus proche de sa clientèle. Après une app iOS qui a rencontré un franc succès et qui figure en permanence parmi les applications les plus populaires sur l'App Store dans la catégorie nourriture, Domino's Pizza espère maintenant attirer votre attention sur CarPlay.



Pour son lancement, l'application vous proposera de choisir des pizzas déjà faites basées sur vos préférences ou vos précédentes commandes, vous ne pourrez pas sélectionner les garnitures directement depuis CarPlay, un détail qui évoluera peut-être par la suite dans les futures mises à jour quand vous serez à l'arrêt. L'objectif derrière cette approche, c'est une "manipulation rapide" pour éviter de capter votre attention trop longtemps si vous êtes en train de conduire.

Le communiqué explique :

Les clients ont deux options de commande via l'application Domino's sur CarPlay : "Tapez pour commander" ou "Appeler pour commander". L'option "Tapez pour commander" permet aux clients de soumettre leur commande facile enregistrée ou l'une de leurs commandes les plus récentes, tandis que l'option "Appeler pour commander" leur permet de passer la commande de leur choix, les mains libres, en s'adressant à un représentant du service à la clientèle.

L'application servira aussi à suivre votre commande en temps réel grâce à la fonction "Domino's Tracker", le chauffeur sera averti dès que la préparation a commencé et dès que la pizza est prête à être récupéré en restaurant.

Pour Christopher Thomas-Moore, vice-président principal et directeur du numéro de Domino's Pizza, cette initiative de supporter CarPlay est une évidence pour être toujours plus proche des consommateurs :

Domino's est connu comme le leader de l'industrie en matière de pizza et de technologie, et nous nous efforçons constamment de continuer à offrir la meilleure expérience aux clients. C'est pourquoi nous avons lancé l'application Domino's sur CarPlay. Nous savons à quel point il peut être frustrant d'attendre dans une file d'attente au volant juste pour passer une commande. L'application Domino sur CarPlay est une excellente alternative à cela, car les clients ont toujours la commodité de rester dans leur voiture et peuvent passer une commande où qu'ils soient, sans attendre dans un long drive-thru. C'est encore une autre façon d'apporter plus de facilité et d'options de commande aux clients à travers les États-Unis.

Est-ce que les concurrents suivront ?

Il y a de fortes chances que d'autres chaines de pizza populaires prennent l'initiative de lancer, elles aussi, leur application CarPlay. On imagine que ça va donner des idées aux autres géants de la restauration rapide comme Burger King ou encore McDonald's. Tout est bon pour capter l'attention des clients !



