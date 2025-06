CarPlay Ultra : Audi, Mercedes, Renault et d'autres refusent

Les relations entre Apple et l'industrie automobile traversent une période de tension inédite. Alors que CarPlay Ultra était censé révolutionner l'expérience de conduite, plusieurs constructeurs majeurs font désormais marche arrière, remettant en question l'avenir de cette technologie ambitieuse.

Une résistance qui se généralise chez les constructeurs premium

Contrairement aux promesses initiales d'Apple, plusieurs marques prestigieuses ont officiellement renoncé à intégrer CarPlay Ultra. Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar et Renault ont clairement exprimé leur refus d'adopter cette version étendue du système d'Apple. Cette position tranche avec les annonces de 2022, où Apple prétendait collaborer avec quatorze constructeurs majeurs.

La réaction de Renault illustre parfaitement cette méfiance : le constructeur français aurait directement déclaré à Apple de ne pas tenter d'envahir leurs propres systèmes. Cette fermeté révèle une préoccupation croissante concernant l'autonomie technologique des marques automobiles face aux géants de la tech. Pour ces entreprises, accepter CarPlay Ultra c'est d'abord céder tout une partie du logiciel d'un véhicule à Apple.

L'enjeu économique derrière le refus

Au-delà des aspects techniques, c'est une bataille économique qui se joue. CarPlay Ultra ne se contente plus d'afficher les applications iPhone sur l'écran central : il prend le contrôle de l'ensemble du tableau de bord, gérant vitesse, température, navigation et autres données critiques. Cette intégration poussée inquiète les constructeurs qui y voient une menace pour leurs propres services payants.

Le cabinet de conseil McKinsey souligne que les constructeurs occidentaux cherchent de nouvelles sources de croissance dans un marché automobile proche de la saturation. Les services connectés et l'exploitation des données véhicules représentent des revenus potentiels considérables que les marques ne souhaitent pas abandonner à Apple.

Un avenir contrasté pour les deux versions de CarPlay

Paradoxalement, la version standard de CarPlay reste plébiscitée avec 98% des véhicules neufs américains qui en sont équipés. Apple revendique plus de 600 millions d'utilisations quotidiennes dans le monde, prouvant l'attachement des conducteurs à cette technologie. Aston Martin demeure pour l'instant le seul constructeur à proposer CarPlay Ultra, tandis que Porsche et les marques coréennes Hyundai, Kia et Genesis maintiennent leurs engagements.

Cette situation illustre parfaitement les défis auxquels Apple fait face dans sa stratégie d'expansion au-delà de l'iPhone. L'écosystème automobile, contrairement aux marchés traditionnels de la tech, implique des partenariats complexes où l'identité de marque et l'indépendance technologique restent des enjeux cruciaux pour les constructeurs. En définitive, les constructeurs disent oui à CarPlay, qui n'est qu'un prolongement multimédia de l'iPhone, mais refusent CarPlay Ultra qui, lui, devient le système d'exploitation de la voiture gérant les fonctionnalités essentielles.



Source