Le directeur général de Twitter France démissionne

C’est fini 🫡 Fierté, honneur et mission accomplie. Au revoir #twitterfrance 🇫🇷. Quelle aventure ! Quelle equipe ! Quelles rencontres ! Merci à tous pour ces 7 années incroyables et intenses💙. #workhardplayhard #OCaptainMyCaptain #LoveWhereYouWorked

En début de mois, Damien Viel a publié un message de soutien à tous les salariés licenciés suite à leur désaccord avec le nouveau grand patron Elon Musk. Nul doute que sa vision pour l'avenir de Twitter ne semble pas réellement identique à celle du milliardaire. Pour rappel, en à peine un mois, Musk a supprimé une grande partie des salariés, réactivé des comptes Twitter bannis comme celui de Donald Trump et a créé une cacophonie autour de la certification. Sans oublier le licenciement du haut responsable, Vijaya Gadde , qui était justement la personne qui avait banni Trump du réseau social en janvier 2021.

Décidément, l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter aura grandement chamboulé les plans en interne. Après plusieurs milliers de salariés , c'est au tour du directeur général de Twitter France, Damien Viel, de quitter le navire. Le DG a posté un dernier message sur le réseau social pour annoncer la fin de son aventure et remercier toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé durant ces sept dernières années. Si la raison principale de ce départ n'est pas évoquée, le contenu de l'avant-dernier tweet et le timing de l'annonce permettent tout de même de se faire une petite idée.

