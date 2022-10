Elon Musk licencie Vijaya Gadde, la personne qui avait banni Donald Trump

Depuis cette nuit, Elon Musk a pris le contrôle de Twitter après une acquisition de l'ensemble du réseau social pour la coquette somme de 44 milliards de dollars. Elon Musk a affirmé ne pas faire cela pour l'argent (ce qui s'explique vu la faible rentabilité de Twitter), mais pour l'avenir de la civilisation afin que chacun puisse s'exprimer librement sans risquer d'être censuré. Les premières décisions d'Elon Musk sont rapidement tombées après avoir signé l'accord de rachat !

Twitter licencie Vijaya Gadde

Elon Musk en avait envie depuis très longtemps : faire un grand nettoyage au siège de Twitter et raccompagner à la sortie les dirigeants et responsables qui ont participé à la censure sur le réseau social pendant plusieurs années.

Le milliardaire n'a pas attendu une seule seconde, dès la signature de l'accord, Elon Musk a exprimé sa volonté de licencier une partie de la direction et plusieurs cadres.



Les personnes qui étaient présentes dans les locaux ont été invitées à récupérer leurs effets personnels, à libérer leurs bureaux puis à sortir du bâtiment. Parmi les salariés qui ont vu leur contrat de travail être rompu, on retrouve une certaine Vijaya Gadde.

Vijaya Gadde était l'une des personnalités les plus importantes ces dernières années au sein de Twitter. La jeune femme qui est juriste était aussi la responsable juridique et politique de Twitter. Dans l'actualité, Gadde avait été qualifié de "dirigeante technologique la plus puissante" par le média Politico en octobre 2020, mais l'histoire qui a fait connaître Vijaya Gadde au monde entier... C'est la suspension de Donald Trump.



En effet, c'est elle qui a approuvé le bannissement immédiat du compte Twitter du 45e Président des États-Unis après l'incident au Capitole lors de l'élection de Joe Biden.

Selon des sources anonymes du Washington Post et de la chaîne CNBC aux États-Unis, l'un des ordres instantanés d'Elon Musk dès sa prise de fonction, a été son licenciement.

Le milliardaire est très proche de Donald Trump et partage la même opinion que lui en ce qui concerne la politique qui doit être menée aux États-Unis. Sans surprise, Elon Musk n'a pas accepté que Trump soit banni de Twitter et garder Vijaya Gadde dans son effectif était inconcevable !

Les républicains s'en amusent sur Twitter

"La roue tourne"… Les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter. L'exclusion de Vijaya Gadde de Twitter a fait le bonheur des soutiens de Donald Trump, beaucoup avaient une immense haine contre l'ex-responsable juridique et politique pour avoir pris la décision d'interdire l'ancien Président sur la plateforme.



Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les moqueries sont nombreuses !

Elon Musk explaining to Vijaya Gadde that she has to go.pic.twitter.com/JT7mQ3kwQ7 — Lwazi (@LwaziMBK) October 28, 2022

Vijaya Gadde,fired by Elon Musk.The woman behind suspension of Former President Trump's account. 👏😄 pic.twitter.com/xA9YIXkQSX — Ajay Sehrawat (@IamAjaySehrawat) October 28, 2022

