Cette fois c’est Elon Musk qui a banni Kayne West de Twitter

Le nouveau monde de Twitter est plus libre, mais on ne peut tout de même pas y faire n'importe quoi. Suite à la publication d'une photo incitant à la violence, le rappeur Kanye West s'est une nouvelle fois fait bannir du réseau social. Une sanction méritée pour le rappeur qui ne cesse de s'enfoncer depuis plusieurs semaines.

Un rappeur qui dérape

C'est ce qui s'appelle chercher la m.... Alors qu'il avait eu la chance de voir son compte Twitter réactivé suite à la nouvelle politique plus tolérante d'Elon Musk, le rappeur Kanye West a une fois de plus dérapé.



En effet, il y a quelques heures, il a partagé une image montrant une croix gamée mélangée à l'étoile de David. Un cliché provocateur, jugé comme une "incitation à la haine" par le patron du réseau social.



Ce débordement fait suite à quelques affaires récentes dans lesquelles il avait fait des remarques antisémites et avoué que Hitler avait peut-être eu raison à certains moments. Des propos qui lui ont d'ailleurs fait perdre de nombreux sponsors et partenariats, dont celui avec Adidas.

C'est Musk en personne qui a déclaré que Kanye West avait enfreint les règles et que son compte doit immédiatement être suspendu. Nul ne sait s'il le récupèrera un jour, mais ce qui est sûr, c'est que même Elon Musk a ses limites sur la "liberté d'expression".

Une décision logique, mais express qui devrait faire du bien au moral de tous ceux qui n'arrêtent pas de dire que la fin du monde approche depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars fin octobre.

