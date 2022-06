Elon Musk va parler aux employés de Twitter cette semaine

Elon Musk participera à une réunion virtuelle organisée par Twitter ce jeudi 16 juin pour répondre aux questions des employés sur son achat potentiel du réseau social, selon une lettre adressée aux employés par le patron, Parag Agrawal, consultée par Business Insider. Ce sera la première fois que le fantasque s'adressera aux employés depuis qu'il a fait une offre d'achat de 44 milliards de dollars au début de l'année.

Une séance de questions-réponses chez Twitter

Les employés de Twitter pourront soumettre des questions à partir de demain, et Leslie Berland, directrice du marketing et responsable du personnel de la société, modérera l'appel. Depuis l'annonce de l'acquisition, les employés sont préoccupés par des questions telles que les licenciements, les attributions, le temps de télétravail et la question de savoir si Musk lèvera les interdictions de personnes comme Donald Trump.

Ces points et d'autres seront abordés par Musk au cours de la session, Agrawal écrivant que "nous couvrirons les sujets et les questions qui ont été soulevés au cours des dernières semaines." Musk a précédemment décrit les changements qu'il souhaitait apporter, comme se débarrasser des robots de spam et authentifier les utilisateurs, tout en préservant la liberté d'expression.



Le statut de l'achat est actuellement dans les limbes, car Musk a affirmé que Twitter a commis une "violation matérielle" des conditions de l'accord en refusant de divulguer suffisamment d'informations sur le spam des robots et les données des faux comptes. La semaine dernière, la société a déclaré qu'elle se conformerait à ces demandes en lui donnant accès à l'intégralité de son flux de données "firehose". Reste à savoir comment les équipes de Musk vont pouvoir traiter ces milliards de données...