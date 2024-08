Plusieurs spécialistes affirment qu'Elon Musk a menti pour l'attaque DDOS de cette nuit sur X

Cette nuit avait lieu un événement spécial sur le réseau social X : une interview exclusive de l'ancien Président des États-Unis, Donald Trump. Dans le cadre d'un X Space, Elon Musk a posé tout un tas de questions aux candidats des Républicains pour l'élection présidentielle 2024 aux États-Unis. L'interview qui devait normalement commencer à 2h00 du matin (heure de Paris) a finalement débuté à 2h40, ce retard serait lié à une attaque DDOS selon Elon Musk, une affirmation que contredisent les experts en cybersécurité.

Une attaque DDOS a-t-elle touché X cette nuit ?

Dans la nuit du mardi 13 août, une interview très attendue entre Elon Musk et l'ancien président américain Donald Trump sur le réseau social X a fait l'objet d'une polémique. Elon Musk a affirmé que la diffusion de cette interview avait été perturbée par une « attaque DDoS massive », une accusation qui a immédiatement attiré l'attention en raison de la rareté de tels incidents dans le secteur des réseaux sociaux. Toutefois, plusieurs experts et employés du réseau social ont exprimé des doutes sur la véracité de ces déclarations, laissant planer un doute sur les véritables causes de cette interruption.



L'interview devait être diffusée en direct à 2 heures du matin (heure de Paris) et suscitait déjà une grande attention médiatique. Cependant, le démarrage de l'événement a été retardé de plus de 40 minutes, provoquant le mécontentement de Musk, qui avait minutieusement organisé cet échange depuis plusieurs jours. Selon lui, la diffusion tardive était due à une attaque par déni de service distribué (DDoS), une méthode de cyberattaque visant à surcharger les serveurs d'un site en envoyant un grand nombre de requêtes, rendant ainsi la plateforme inopérante.

Elon Musk a expliqué que cette attaque ciblait spécifiquement l'interview avec Donald Trump, indiquant selon lui une opposition politique à l'ancien président. Cependant, cette affirmation a été rapidement mise en doute, le média américain The Verge a précisé que X semblait fonctionner normalement au moment de l'interview que ce soit sur la version web comme sur les applications mobiles et tablettes. Comme le note The Verge, une telle attaque, si elle avait eu lieu, aurait affecté l'ensemble du site, et non pas une seule diffusion en direct.



De plus, un expert en attaques DDoS volumétriques, interrogé par NBC News, a déclaré qu'il n'avait détecté aucun signe d'une attaque de ce type contre X au moment de l'interview. Malgré ces éléments, Elon Musk a persisté sur X, affirmant être certain à « 100 % » qu'il s'agissait bien d'une attaque DDoS.

Des employés de X se sont exprimés contre Elon Musk

Des sources internes au réseau social X ont également remis en cause les propos de Musk. Un employé, sous couvert d'anonymat, a confirmé à The Verge qu'il n'y avait eu aucune attaque DDOS cette nuit-là. Un autre employé a estimé qu'il y avait « 99 % de chances » que Musk ait menti sur cette prétendue attaque. Si on écoute ces trois déclarations (avec les constatations de la rédaction de The Verge), on peut en déduire qu'Elon Musk n'aurait pas supporté l'échec de n'avoir pas su gérer la partie technique du X Space avec Donald Trump. Comme il y avait des millions d'utilisateurs qui voulaient rejoindre la conversation, les serveurs ont difficilement tenu, ce qui a empêché la diffusion à l'heure initialement prévue.

