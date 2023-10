Une agence de pub attaque X Corp d'Elon Musk pour "marque déposée"

Cet été, Elon Musk a choisi de renommer "Twitter" en "X", une simple lettre qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, mais aussi chez beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas compris ce changement de marque. La lettre X qui est emblématique pour le milliardaire l'est aussi pour beaucoup d'entreprises aux États-Unis et à travers le monde. Quand la modification de nom a eu lieu, plusieurs avocats se sont exprimés dans les médias en expliquant que le nouveau nom de Twitter pourrait faire l'objet de poursuite judiciaire. Visiblement ça n'a pas raté, car une procédure devant un tribunal de Floride a lieu actuellement !

X se fait attaquer en justice

Twitter était une marque connue dans le monde entier, une identification simple au célèbre réseau social, quelle que soit la tranche d'âge et pourtant... Elon Musk a tout cassé pour renommer Twitter en "X". Ce projet qui avait une importance capitale pour le milliardaire (qui a dépensé 44 milliards de dollars pour racheter Twitter) fait aujourd'hui parler de lui suite à une poursuite judiciaire.



L'agence de publicité sur les médias sociaux "X Social Media" estime que le nouveau nom qu'a donné Elon Musk à Twitter est quelque peu... dérangeant pour ses activités. La société qui est spécialisée dans la création de campagnes marketing sur Facebook et Instagram explique que depuis que Twitter est devenu X, cela crée une confusion dans l'esprit des clients de l'agence.

Bloomberg qui a eu connaissance de la plainte déposée au tribunal de district central de Floride précise que X Social Media a déclaré :

Nous utilisons continuellement la marque X des médias sociaux dans le commerce depuis au moins le début de 2016. Nous avons considérablement investi dans la sensibilisation au marché, ce qui comprenait le développement de la marque "X" distinctive associé à nos services de publicité sur les médias sociaux.

X Social Media assure que depuis que Twitter est devenu X, le réseau social a causé un "préjudice grave et irréparable". L'agence de publicité sur les médias sociaux met en avant l'exemple du moteur de recherche Google. Auparavant, quand on tapait "X", Google affichait le site de X Social Media bien plus haut dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, lorsqu’on saisit "X" dans Google, le moteur de recherche mentionne immédiatement le X de Musk et la page Wikipedia. X Social Media prétend avoir perdu son "bon placement" dans les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo, Ecosia... Cette chute dans le référencement ferait perdre à l'agence de nombreux contrats.



Pour le moment, Elon Musk n'a pas encore réagi à cette affaire. En ce qui concerne le service de communication de Twitter (X), celui-ci ne répond plus depuis que Elon Musk est à la direction du réseau social.

