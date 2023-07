Vous n'aimez pas X, comment rétablir l'icône et le nom Twitter sur iOS

Samedi 22 juillet, Elon Musk a pris Twitter par surprise en annonçant un nouveau logo et un nouveau nom pour la plateforme. Il a ensuite demandé à ses followers de concevoir un logo pour sa nouvelle application X, appelée "the everything app" - soit l'application tout-en-un. En moins de vingt minutes, un logo a été sélectionné et a commencé à être déployé sur le site web dès le lendemain, avant d'atterrir sur iOS et Android. Ce changement radical a fait de nombreux mécontents, c'est pourquoi nous vous proposons un tutoriel pour revenir à l'ancien nom et l'ancienne icône.

Twitter redevient Twitter

Après le site web, l'application iPhone de Twitter n'a évidemment pas été épargnée par cette "nouveauté" et arbore désormais le logo "X", remplaçant l'oiseau de Twitter que nous connaissions depuis 2005. Bien que l'interface utilisateur de l'application reste identique, certains utilisateurs ont trouvé une astuce pour retrouver l'apparence traditionnelle de Twitter en changeant l'icône et le nom de l'application. Si vous faites partie des conservateurs, alors cet article est pour vous.

Comment remplacer X par Twitter

Suivez ces quelques étapes pour retrouver l'icône et le nom Twitter sur votre iPhone :

Ouvrez l'application Raccourcis sur votre iPhone Appuyez sur le bouton "+" en haut à droite Nommez votre raccourci "Twitter" Appuyez sur "Ajouter une action" et rechercher "Ouvrir une application" Choisissez l'application que vous souhaitez ouvrir, soit "X Validez et appuyez sur "Ajouter à l'écran d'accueil" en appuyant sur la petite flèche à côté du nom du raccourci (tout en haut) Appuyez sur l'icône et sélectionnez "Choisir une photo". Vous pouvez prendre l'image que vous voulez. Si vous souhaitez l'icône Twitter classique, enregistrez l'image que nous avons mise en fin d'article. Validez et le tour est joué.

L'oiseau bleu est de retour sur votre iPhone ou iPad. Vous pouvez supprimez l'icône X de votre écran d'accueil (sans désinstaller l'application). À noter que d'autres techniques comme restaurer une ancienne version ou ne pas mettre à jour permettent d'avoir la "bonne icône", mais vous ne profiterez pas des mises à jour et donc des nouveautés à venir.

