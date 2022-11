Twitter va rétablir les comptes suspendus (sous certaines conditions)

Depuis son rachat de Twitter, Elon Musk souhaite remettre les pendules à l'heure. Le milliardaire n'a cessé d'accuser l'ancienne direction d'avoir été l'organisatrice d'une censure insupportable et permanente qui a duré bien trop longtemps. Après avoir rétabli le compte de Donald Trump, Elon Musk veut désormais restaurer la totalité des comptes suspendus avec quand même quelques critères afin de s'assurer qu'il n'y est pas une "vague de comptes toxique" qui débarque sur le réseau social !

Twitter va rétablir les comptes suspendus

Il y a 48 heures, Elon Musk a organisé un nouveau sondage visant à demander aux utilisateurs Twitter s'ils voulaient que les comptes qui ont été suspendus reviennent à la normale. Autrement dit, qu'ils puissent tweeter à nouveau, répondre aux autres tweets et toutes les autres actions possibles sur le réseau social.



Le milliardaire a mentionné deux exclusions de comptes qui ne seront jamais rétablies :

Ceux qui ont été suspendus pour avoir enfreint la loi de leur pays

Ceux qui ont été l'auteur de spams flagrant

La question a été la suivante : "Twitter devrait-il offrir une amnistie générale aux comptes suspendus, à condition qu'ils n'aient pas enfreint la loi ou se soient livrés à des spams flagrants ?"

Cette fois-ci, le sondage a rencontré moins de succès que celui pour Donald Trump, on retrouve 3,1 millions de votes comparés à plus de 15 millions pour le 45e Président des États-Unis. Toutefois, pour Elon Musk, c'est largement assez pour en conclure que "le peuple a parlé".



Dans un tweet publié hier en fin de journée, le nouveau dirigeant de Twitter a mentionné le rétablissement des comptes suspendus au cours de la semaine prochaine. Elon Musk va probablement tirer parti de ce temps pour être sûr de remettre les comptes qui ne viendront pas perturber les autres utilisateurs de Twitter.

Des comptes qui seront toujours soumis à une modération

Pour l'équipe de modération de Twitter, cette nouvelle doit être dramatique, car c'est le travail de plusieurs années à exclure les profils perturbateurs qui part brutalement en fumée. Néanmoins, il est important de noter que les comptes qui ont été suspendus définitivement et qui auront donc une seconde chance grâce à Elon Musk seront toujours soumis à une modération. Celle-ci est certes moins stricte, mais fait systématiquement respecter les conditions d'utilisation de Twitter qui sont les mêmes qu'avec l'ancienne direction du réseau social.



Du côté d'Apple et de Google, pour le moment, aucun n'a réagi à cette annonce d'Elon Musk. Les deux entreprises qui hébergent l'application Twitter sur leur store respective restent très vigilantes depuis l'arrivée du milliardaire aux commandes. Twitter se doit d’obéir aux règles de l'App Store et du Play Store et cela passe évidemment par une modération de contenu un minimum présente et sérieuse ! Si Twitter réduit ou supprime la modération à l'avenir, il y a de fortes chances que l’app disparaisse de l'App Store et du Play Store.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam? — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

