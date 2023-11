X (Twitter) modifie son algorithme pour amplifier la portée des petits comptes

Depuis qu'Elon Musk est aux commandes de X (Twitter), beaucoup de choses ont changé. S'il y a eu des nouveautés négatives qui ont beaucoup déplu à la communauté, il y a aussi de bonnes initiatives comme celle que vient de publier récemment Elon Musk. Le réseau social va bientôt augmenter la portée des posts (tweets) des comptes possédant une faible audience. L'idée avec ce projet est d'aider les petits comptes à améliorer leur nombre de followers et apprécier davantage leur expérience sur X (Twitter) avec plus d'interactions !

X (Twitter) s'apprête à révéler une mise à jour majeure de son algorithme, annoncée par Elon Musk, cette mise à jour vise à accroître la visibilité des publications de comptes moins suivis en s'appuyant sur le réseau d'amis et d'abonnés des utilisateurs. Ce changement algorithmique entend promouvoir la découverte de comptes inconnus des utilisateurs, fournissant ainsi une plateforme plus équitable pour les créateurs de contenu émergents.



X (Twitter) a déjà bien travaillé ces derniers mois pour offrir de nouvelles fonctionnalités à sa base de créateurs, on retrouve depuis peu une :

Selon Linda Yaccarino, CEO de X (Twitter), la plateforme a déjà rétribué environ 20 millions de dollars aux créateurs grâce à cette dernière initiative. L'objectif est de créer un écosystème où les créateurs pourraient tirer des revenus de la publicité et des abonnements, permettant une monétisation directe de leurs contributions.



X (Twitter) cherche également à dynamiser l'interaction entre créateurs et fans, avec l'introduction de fonctionnalités telles que les appels audio et vidéo. Toutefois, il subsiste des interrogations sur la popularité de X (Twitter) parmi les créateurs, beaucoup préfèrent se tourner vers des réseaux plus larges pour la monétisation et la portée.

La future mise à jour de l'algorithme, attendue sous peu (et qui sera rendue open source pour favoriser son amélioration continue), pourrait améliorer la visibilité des créateurs moins connus. Cependant, l'efficacité de cette mise à jour dans le contexte d'une concurrence accrue est encore incertaine.

