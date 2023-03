Twitter va enlever la certification (la vraie) à certains comptes

Depuis qu'Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, le milliardaire a complètement changé la politique de la certification. Désormais, celle-ci a plusieurs couleurs, bleu, or ou gris, ce qui définie différentes catégories d'utilisateurs. La certification "classique" en bleu peut être obtenue par n'importe qui prêt à payer un abonnement mensuel. Si on pensait cette stratégie terminée, Elon a encore d'autres surprises...

Twitter va supprimer la certification de certains comptes

Mauvaise nouvelle pour certaines personnes ou organismes qui ont obtenu la certification avec l'ancienne direction de Twitter. Celle-ci risque de bientôt disparaître de votre compte, c'est l'une des récentes volontés d'Elon Musk qui souhaite poursuivre sa nouvelle approche de la certification.

Dans un tweet du compte officiel @verified, il est précisé que Twitter prévoit de "réduire progressivement" son ancien programme de vérification, qui attribuait des comptes avec une coche bleue en fonction de l'identité, de la notoriété et d'autres facteurs.



Sans surprise, cette nouvelle a été mal vue par les comptes certifiés qui possèdent la certification depuis de longues années. Certains dénoncent un abus de la part d'Elon Musk pour pousser à prendre l'abonnement Twitter Blue qui propose la certification en échange d'un paiement mensuel.

Dans la même journée et à seulement quelques heures d'intervalle, le compte officiel @TwitterBlue a annoncé que l'abonnement Twitter Blue était officiellement disponible partout dans le monde. Il s'agit d'une belle avancée, car celui-ci était accessible que dans 50 pays pour ses premiers mois.



Le nouvel abonnement Twitter Bue propose la certification, un classement prioritaire dans les réponses d'un tweet, moins de publicités, des dossiers de signets, la personnalisation de la navigation, la possibilité de modifier et d'annuler les tweets et la capacité de tweeter jusqu'à 4 000 caractères. Des arguments qui sont quand même convaincants, surtout l'augmentation de la limite de caractère qui est déjà visible sur beaucoup de tweets.

En France, Twitter Blue coûte 7€ par mois si vous prenez l'abonnement annuel (soit 84€ au total) ou 8€ par mois si vous choisissez l'abonnement mensuel (soit 96€). Comptez 11€ si vous vous abonnez via l’app iOS à cause de la collision d’Apple. Elon Musk continue d'être certain que cet abonnement est LA solution pour permettre à Twitter de réaliser d'importants chiffres d'affaires. Toutefois, le milliardaire semble conscient que Twitter Blue va prendre du temps à devenir populaire. Pour l'instant, beaucoup de personnes à travers le monde hésitent à souscrire à l'abonnement. Meta a en tout cas copié l’idée et à lance son abonnement pour Facebook et Instagram,

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3… — Twitter Verified (@verified) March 23, 2023

Twitter Blue is now available globally! Sign up today to get your blue checkmark, prioritized ranking in conversations, half ads, long Tweets, Bookmark Folders, custom navigation, Edit Tweet, Undo Tweet, and more. Sign up here: https://t.co/SBRLJccMxD — Twitter Blue (@TwitterBlue) March 23, 2023

