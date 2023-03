L'abonnement payant avec la coche bleue sur FB et Insta est disponible

Comme prévu, Meta déploie son propre programme de vérification pour les utilisateurs, qui donne accès à une coche bleue et à des fonctionnalités exclusives, très similaires à l'offre payante de Twitter. Finalement, l’idée d’Elon Musk, très critiquée, à fait son chemin du côté de Mark Zuckerberg qui veut à tout prix rentabiliser ses deux milliards d’utilisateurs.

Facebook devient payant

L'entreprise Meta a annoncé ce service d'abonnement en février, appelé Meta Verified. Il s'agit d'un moyen pour les utilisateurs de certifier leur compte et donc de prouver qu'ils sont bien ceux qu'ils prétendent, puisqu'il nécessite une vérification à l'aide d'une pièce d'identité délivrée par le gouvernement.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, le décrit ainsi :

Un service d'abonnement qui vous permet de vérifier votre compte à l'aide d'une pièce d'identité gouvernementale, d'obtenir un badge bleu, de bénéficier d'une protection supplémentaire contre l'usurpation d'identité contre les comptes qui prétendent être les vôtres et d'avoir un accès direct à l'assistance clientèle.

Les abonnés ont donc droit à un badge bleu à côté du nom de l'utilisateur, mais aussi à une protection proactive du compte contre les pirates, et diverses fonctionnalités exclusives, notamment des autocollants sur Facebook, Instagram Stories et Facebook Reels, ainsi que 100 Étoiles par mois pour montrer son soutien aux créateurs. Les utilisateurs bénéficieront également d'une assistance directe sur leur compte de la part du service client.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site officiel pour le processus de vérification, qui coûte 14,99 $ par mois sur iOS et Android ou 11,99 $ sur le web, ce qui est plus cher que Twitter Blue. Malheureusement, il n'est actuellement disponible qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis pour les personnes âgées de 18 ans ou plus, sans option pour les entreprises. Nous attendons toujours d'en savoir plus pour la France, le Canada, la Belgique, la Suisse, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, etc. Tous les pays francophones.

Comment démarrer avec Meta Verified

Si vous vivez dans l'un des pays où l'offre est disponible, vous pouvez vous abonner comme ceci :

Allez dans Paramètres sur Facebook ou Instagram.

Cliquez sur "Accounts Center", puis sur "Meta Verified".

Une option intitulée "Meta Verified available" apparaîtra sous le nom et la photo de profil une fois que le service sera opérationnel.

Ensuite, configurez la méthode de paiement et fournissez une pièce d'identité émise par le gouvernement à télécharger.

Les utilisateurs doivent activer l'authentification à deux facteurs sur leurs comptes pour pouvoir bénéficier du service. En outre, sachez qu'à moins de vouloir repasser par la procédure de vérification, une fois abonné à 'Meta Verified", vous ne pourrez plus modifier votre nom de profil, photo, nom d'utilisateur ou date de naissance.

