Meta copie Twitter avec un abonnement pour la certification

Le patron de Meta, Mark Zuckerberg vient d'annoncer en ce dimanche 19 février que la société regroupant Facebook, Instagram et WhatsApp allait lancer un abonnement pour obtenir la fameuse certification. Comme Twitter, il va falloir payer pour avoir le badge bleu, ainsi qu'un accès direct à l'assistance clientèle.

Meta Verified coûte plus cher que Twitter Blue

Plus cher que Twitter Blue, l'abonnement appelé "Meta Verified" coûtera 11,99 $/mois s'il est acheté sur le web, et 14,99 $ s'il est acheté via l'application iOS de Facebook, répercutant la commission de 30 % d'Apple sur le consommateur.

"Meta Verified" sera d'abord lancé auprès des utilisateurs de Facebook en Australie et en Nouvelle-Zélande cette semaine, avant d'être étendu à d'autres pays "bientôt". Ceci sera valable, à priori, sur Facebook et Instagram.



Dans son message, Zuckerberg a déclaré que cette initiative visait à renforcer l'authenticité. Peut-être, mais c'est aussi une façon de rentabiliser encore un peu plus ses deux milliards d'utilisateurs.

Bonjour et annonce d'un nouveau produit : cette semaine, nous commençons à déployer Meta Verified - un service d'abonnement qui vous permet de vérifier votre compte à l'aide d'une pièce d'identité officielle, d'obtenir un badge bleu, de bénéficier d'une protection supplémentaire contre les usurpations d'identité et d'avoir un accès direct au service clientèle. Cette nouvelle fonctionnalité vise à renforcer l'authenticité et la sécurité de nos services. Meta Verified commence à 11,99 $ / mois sur le web ou 14,99 $ / mois sur iOS. Nous lancerons l'application en Australie et en Nouvelle-Zélande cette semaine et dans d'autres pays prochainement.

Très critiqué pour rendre la coche bleue payante sur Twitter, Elon Musk a semble-t-il gagné son pari, malgré un faible taux d'adoption (moins de 0,2%). En tout cas, le créateur de Facebook a aimé l'idée. Reste à savoir si il menacera, comme Twitter, de retirer la coche aux comptes ayant déjà la certification avant la nouvelle formule et qui ne payent pas. Pour le moment, les utilisateurs de l'oiseau bleu sont en sursis.



Rappelons enfin que Twitter a annoncé que la méthode d'authentification SMS à deux facteurs était supprimée pour les comptes non premium, comprenez qui ne payent pas. Il souhaite également introduire une coche dorée pour les comptes professionnels, avec un coût mensuel associé encore plus élevé.