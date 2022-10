Meta révèle que nous sommes 2 milliards d'utilisateurs actifs sur Instagram

Si le groupe Meta peut s'inquiéter de la perte de vitesse de Facebook et de sa baisse de popularité ces dernières années, l'entreprise peut compter sur Instagram pour relever le niveau. La célèbre app spécialisée dans les photos et vidéos vient d'atteindre les 2 milliards d'utilisateurs... actifs. Il s'agit d'un nouvel exploit que Mark Zuckerberg n'avait jamais imaginé lors du rachat de l'application en 2012.

Une constance croissance

Le succès d'Instagram n'est plus à prouver, l'application réalise des performances impressionnantes dans les téléchargements sur l'App Store et le Play Store et ne cesse d'attirer de nouveaux utilisateurs. Lors de ses résultats financiers du troisième trimestre de 2022 où Meta a annoncé 27,71 milliards de chiffres d'affaires, l'entreprise en a profité pour mentionner la réussite d'Instagram.



En effet, l'application vient de dépasser les 2 milliards d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire qui se connectent au minimum 1 fois par mois. Meta a précisé qu'Instagram se rapproche de Facebook qui possède 2,96 milliards d'utilisateurs, l'app pourrait même doubler Facebook dans les 5 à 10 années à venir si la croissance continue sur ce rythme. Pour rappel, Instagram a franchi le milliard d'utilisateurs actifs en 2018, il aura fallu que 4 ans à la célèbre application pour attirer 1 milliard d'utilisateurs actifs supplémentaires.

Du côté de la messagerie instantanée WhatsApp, c'est actuellement le service le plus populaire chez Meta, on retrouve un total de 3,71 milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde. Le scandale sur le changement de politique de confidentialité qui a poussé une masse d'utilisateurs à passer sur Signal ou Telegram ne semble pas avoir impacté WhatsApp !



Pour l'avenir, Meta assure vouloir continuer à se concentrer sur ses réseaux sociaux, sur la partie matérielle avec les casques de réalité virtuelle Quest ainsi que sur le fameux métavers qui reste l'un des objectifs majeurs de l'entreprise.

