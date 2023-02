« Nous sommes toujours à la merci d’Apple » déclare le directeur marketing de Meta

Ce n'est plus un secret pour personne, la majorité des revenus de Meta viennent des réseaux sociaux à travers les publicités qui s'affichent quotidiennement lors de votre navigation dans Facebook et Instagram. L'anti-suivi publicitaire déployé par Apple pour permettre aux utilisateurs de donner ou non leur autorisation pour être suivis a fait très mal aux revenus de Meta, les séquelles sont toujours présentes comme on peut le constater dans un mémo interne.

Meta a perdu des milliards de dollars

Pendant des années, Meta a minutieusement suivi des milliards d'utilisateurs de produits Apple afin de comprendre ce qu'ils s'apprêtaient à acheter ou même leur besoin du moment comme souscrire une assurance habitation. Tout cela a eu lieu sans le consentement ni même la connaissance des clients Apple. Avec iOS 14.5 qui a été déployé le 26 avril 2021, la firme de Cupertino a mis fin à ce petit jeu qui a duré bien trop longtemps. Désormais, les applications doivent demander à leurs utilisateurs s'ils acceptent ou non que leur activité soit suivie pendant qu'ils utilisent leur appareil Apple.



Sans surprise, une majorité écrasante refuse catégoriquement d'être suivie par les applications de Meta, ce qui a engendré au groupe de Mark Zuckerberg une perte financière phénoménale de 10 milliards de dollars pour 2022. Sans le suivi, Facebook comme Instagram sont incapables de vous afficher les publicités qui rapportent le plus : les publicités ciblées !

Cette baisse de vitesse est sans aucun doute liée à une dépendance à l'écosystème Apple pour Alex Schultz, le directeur du Marketing chez Meta. Dans une note interne envoyée aux employés, on peut lire cette phrase :

Nous sommes toujours à la merci d’Apple.

Autrement dit, le directeur marketing de Meta sous-entend qu'une partie (et pas une petite) du chiffre d'affaires du groupe dépend d'Apple. Si du jour au lendemain, le géant californien venait à exclure Facebook, Instagram, Facebook Messenger ou même WhatsApp de l'App Store, les revenus de Meta pourraient s'écrouler et le groupe basculerait dans une phase très sombre de son histoire.



Autre faiblesse du groupe Meta en ce moment, c'est le métavers. Mark Zuckerberg a souhaité investir des sommes colossales, mais ce monde virtuel tant apprécié par le dirigeant ne semble pas décollé, malgré toute la promotion réalisée jusqu'ici. Selon des estimations, Meta perdrait entre 3 et 4 milliards de dollars par trimestre, un véritable échec qui est devenu incontrôlable.



Ajoutons à cela Apple qui va prochainement devenir un gros concurrent pour les casques de réalité virtuelle Oculus (appartenant à Meta) et les choses vont rapidement se compliquer.

L'avenir est incertain pour Meta. Beaucoup des décisions qui ont été prises dans le passé ne fonctionnent plus aussi bien aujourd'hui, le groupe de Mark Zuckerberg n'a plus le choix, il va falloir se réinventer et innover pour sortir la tête de l'eau.



