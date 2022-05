Meta Pay va remplacer Facebook Pay sur le réseau social

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Un nouvel article de Stéphane Kasriel, responsable de la "fintech" chez Meta, indique que Facebook Pay passe à la marque Meta. Bientôt appelé Meta Pay - le service travaille à l'amélioration de l'expérience de paiement en ligne pour concurrencer Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay pour ne citer qu'eux.

Facebook Pay, c'est terminé

Outre l'expérience classique, Meta étudie également comment faciliter le traitement des paiements au sein du métavers. M. Kasriel a déclaré que la société en était aux "toutes premières étapes" de la création d'un portefeuille unique pour les utilisateurs. Cela permettrait d'explorer la manière dont vous transportez votre identité dans le métavers, en stockant des biens numériques, et comment vous pouvez facilement payer avec la méthode que vous voulez.



Disponible sur Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp depuis 2019, le futur Meta Pay est utilisé par des personnes et des entreprises dans 160 pays pour les paiements, les frais fractionnés, les cadeaux en espèces et pour demander de l'argent dans 55 devises.

La société voit Meta Pay comme une opportunité "d'amener plus de gens dans le système financier". Avec un milliard de personnes dans le monde qui n'ont aucune forme d'identité, Meta cherche à résoudre ce problème ; ce faisant, elle pourrait permettre à davantage d'utilisateurs de subvenir à leurs besoins, voire de créer leur propre entreprise. C'est aussi et surtout le moyen de monétiser cette base utilisateurs.



Meta Pay cherchera également à aider les entreprises et les créateurs à mieux servir leur public. Meta Pay peut rendre élargir le champ des possibles commerciales via le métavers. La société a déclaré qu'il y aura plusieurs annonces à attendre dans ce domaine tout au long de l'année.

Notre chemin vers l'avant est fondé sur notre mission de permettre à chacun, partout, d'accéder au système financier mondial pour accélérer l'inclusion financière et l'autonomisation économique. Concevoir dès aujourd'hui des produits et des infrastructures en tenant compte du métavers permettra de faciliter l'innovation et d'offrir un meilleur accès et de réelles économies de coûts, avant même que le métavers ne devienne courant. C'est maintenant qu'il faut jeter les bases de l'avenir. Car une fois ces fondations en place, le potentiel du métavers et l'évolution de la fintech seront illimités.

