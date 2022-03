Apple Pay a été lancé en Argentine et au Pérou, bientôt au Chili

Services Apple

Alban Martin

Le constructeur californien a lancé son serviceApple Pay en Argentine et au Pérou, apportant le paiement mobile à plusieurs banques locales. Les clients peuvent désormais ajouter leur carte dans l'application Wallet pour payer sans contact et sans limite dans la plupart des enseignes ainsi qu'en ligne.

L'Argentine et le Pérou combinés, cela représente une population de 77 millions d'habitants, un marché un peu plus grand que la France donc qui s'ouvre à Apple. Comme de nombreuses entreprises américaines, Apple, à des fins comptables, sépare l'Amérique du Nord de l'Amérique latine et des Caraïbes.



Voici les banques qui prennent en charge Apple Pay en Argentine et au Pérou :

Argentine

Banco de Galicia S.A.

Banco Macro S.A.

Banco Patagonia S.A.

BBVA Argentine

Brubank

Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC)

HSBC

Pérou

Banco de Credito del Perú (BCP)

Banco BBVA Perú

Banco Internacional del Perú - Interbank

Rappi Bank Perú

Scotiabank Perú S.A.A.

Comment ça marche Apple Pay

Une fois qu'une carte de crédit ou de débit a été ajoutée à l'application Wallet (on peut scanner la carte ou taper les numéros), elle devient instantanément disponible pour les achats en magasin et en ligne avec Apple Pay. Comme vous le savez déjà, Apple Pay ne divulgue pas la transaction à votre banque ou au commerçant. Au lieu de partager des informations financières privées, Apple Pay ne fait qu'échanger un jeton avec un terminal NFC sans contact, qui est ensuite mis en correspondance avec votre compte par votre banque.

Bientôt au Chili

Apple Pay a été annoncé au Chili en janvier dernier, mais le service n'y était toujours pas été lancé officiellement à l'heure de ces lignes.



La page web d'Apple nous informe sur la disponibilité d'Apple Pay dans le monde. Rappelons qu'en France nous avons Apple Pay depuis 2016 et que les dernières banques ont attendu 2021 pour prendre en charge le service.