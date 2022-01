Apple Pay arrive bientôt en Argentine et au Pérou

Apple Pay a bouleversé les habitudes de millions de personnes à travers le monde, ce nouveau mode de paiement avec l'iPhone ou l'Apple Watch a révolutionné notre façon de payer en magasin et sur internet. Aujourd'hui, Apple a décidé d'accélérer la disponibilité de son système de paiement sans contact dans deux nouveaux pays.

Apple Pay va arriver dans de nouveaux pays

Si vous êtes dans une banque compatible Apple Pay, vous avez probablement déjà pu expérimenter le paiement sans contact en approchant votre iPhone ou votre Apple Watch d'un TPE en magasin. Ce mode de paiement révolutionnaire a convaincu énormément de clients Apple qui ont décidé d'abandonner le classique paiement en carte bancaire.



Ce service d'Apple est disponible en France depuis cinq ans et demi, mais il n'est toujours pas accessible dans plusieurs pays à travers le monde. La cause de ce retard dans le déploiement est essentiellement due à cause des négociations qui n'aboutissent pas avec certains établissements bancaires.

En effet, Apple impose des contraintes comme une commission élevée sur chaque transaction réalisée, on parle d'environ 5 centimes d'euro qui vont dans les poches d'Apple. Si ce n'est pas énorme, ce montant devient douloureux pour la banque après de nombreux paiements via Apple Pay.



Ce point négatif dans les accords avec les établissements bancaires a probablement été le facteur de l'attente pour les consommateurs d'Argentine et du Pérou.

Heureusement, les clients Apple de ces deux pays vont enfin pouvoir régler leurs achats en magasin ou sur internet... avec Apple Pay !

Pour annoncer la bonne nouvelle, Apple a mis à jour sa page web sur la version latino-américaine de son site. Le géant californien explique que le service est déjà disponible au Costa Rica et qu'il le sera bientôt en Argentine et au Pérou.



Cette modification sur le site d'Apple confirme la fuite d'information qu'ont pu apercevoir les clients d'Interbank, la banque avait déclaré par erreur qu'Apple Pay arrivait de manière imminente, la communication était visiblement partie trop tôt.