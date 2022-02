Foxconn : la pénurie de composants commence à se calmer du côté du fournisseur d'Apple

Il y a 1 heure

Actualité Apple

Alexandre Godard

Réagir



Deux ans après l'arrêt brutale des usines à cause de la propagation du covid-19 à travers le monde, le secteur des semi-conducteurs peine à retrouver sa pleine puissance et surtout à rattraper son retard. Néanmoins, ce début d'année 2022 montre des signes d'apaisement comme le souligne le porte-parole de Foxconn, principal fournisseur d'Apple.

Pénurie de composants : 2022 sera encore une année de transition pour Foxconn même si c'est de plus en plus positif

Depuis le début de la pandémie en mars 2020 à travers le monde, certains secteurs se relèvent plus difficilement que d'autres. Parmi les plus touchés, celui de la technologie et plus précisément des semi-conducteurs peine à retrouver son rythme d'antan à cause de grosses pénuries. Le principe est simple, lorsque les usines ont été réouvertes après des semaines voire des mois de fermeture, les demandes en retard étaient trop fortes ce qui a créé un goulot d'étranglement.



Si Apple n'a pas semblé être le plus touché ces derniers mois, il n'en a pas moins été impacté, à commencer par son fournisseur/assembleur principal, la société Foxconn. En ce début 2022, James Wu porte-parole de Foxconn a donné un premier avis plutôt positif ou du moins qui va dans le bon sens.

Il indique des "signes d'apaisement" même si les prochains mois ne seront toujours pas parfaits. D'après lui, le premier semestre de l'année en cours devrait apporter une amélioration globale mais fragile tandis que la deuxième partie de l'année devrait quant à elle permettre de rapprocher de l'objectif de production initial.



Pour rappel, lors de la publication des résultats financiers pour le T1 2022, Apple a déclaré que les livraisons d'iPad avaient chuté de 14%, justement à cause de la pénurie de composants. Une déclaration à la fois rassurante et préoccupante, deux ans après l'arrivée de la pandémie. 2023 devrait tout de même être l'année du "vrai" retour à la normale.



Source