Apple publie ses résultats financiers de T1 2022

Hier à 22:43 (Màj hier à 23:01)

Actualité Apple

Alexandre Godard

La firme de Cupertino vient de publier ses résultats du premier trimestre fiscal de 2022. Après plusieurs rumeurs annonçant un nouveau record à venir malgré la pénurie des puces et autres composants, Apple a-t-il réussi un nouveau tour de force ? Découvrons-le tout de suite.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 11 % sur le T1 2022

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Comme nous sommes dans une période assez compliquée, Apple peut se permettre de décevoir les analystes et clients, surtout après l'impressionnant trimestre réalisé précédemment où tous les indicateurs étaient aux verts. Les résultats dévoilés ce soir valent pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Apple commence son année fiscale au 1er octobre de l'année N-1.

Allons directement au vif du sujet avec le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 123.95 milliards de dollars ! Une somme en forte hausse de 11% par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net de ce chiffre d'affaires est de 34.6 milliards de dollars avec un bénéfice par action de 2.10 dollars.



Le chiffre d'affaires du T1 2022 est ventilé en plusieurs catégories :

On retrouve l' iPhone , qui est le revenu principal. Apple a gagné 71.63 milliards de dollars soit une hausse de 9 % par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutien des iPhone 13...

, qui est le revenu principal. Apple a gagné de dollars soit une hausse de 9 par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutien des iPhone 13... Ensuite l 'iPad. Une catégorie en forme grâce à l'iPad Pro, mais aussi l'iPad Mini 6 qui arrive à convaincre de plus en plus d'utilisateurs exigeants sur les fonctionnalités et performances. Apple gagne 7.25 milliards de dollars soit une hausse de 14%.

Une catégorie en forme grâce à l'iPad Pro, mais aussi l'iPad Mini 6 qui arrive à convaincre de plus en plus d'utilisateurs exigeants sur les fonctionnalités et performances. Apple gagne de dollars soit une hausse de Le Mac ! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de 10.85 milliards de dollars soit une hausse de 25%. La catégorie a été boostée grâce à la disponibilité des MacBook Pro M1 au cours du trimestre.

! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de de dollars soit une de La catégorie a été boostée grâce à la disponibilité des MacBook Pro M1 au cours du trimestre. L'avant-dernière catégorie concerne l' Apple Watch et les accessoires comme les AirPods , le fourre-tout. Cette catégorie de produits a rapporté 14.70 milliards de dollars soit une hausse de 13%.

, le fourre-tout. Cette catégorie de produits a rapporté de dollars soit une hausse de Pour finir, les services ! La catégorie en pleine croissance depuis ces dernières années, elle est devenue plus importante que jamais dans les résultats trimestriels. Les services rapportent 19.5 milliards de dollars soit une hausse de 24%.

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Les résultats records de ce trimestre ont été rendus possibles grâce à notre gamme de produits et de services la plus innovante à ce jour.



Nous sommes ravis de voir la réponse des clients du monde entier à un moment où rester connecté n'a jamais été aussi important. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider à construire un monde meilleur, progressant vers notre objectif de devenir neutre en carbone dans notre chaîne d'approvisionnement et nos produits d'ici 2030, et poursuivant notre travail dans le domaine de l'éducation et de l'équité et de la justice raciales.

Luca Mestri le directeur financier d'Apple a déclaré :