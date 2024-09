La TV micro-LED de Samsung à 100 000 $ montre pourquoi Apple a mis de côté la technologie

Vous le savez en tant que fans d'Apple, la firme est en pleine transition vers des écrans OLED dans sa gamme de produit. Après l'Apple Watch en 2015 et l'iPhone en 2017, c'est l'iPad qui y a eu droit en 2024 avec l'iPad Pro M4, en attendant les MacBook en 2026. Mais depuis des années, nous parlons aussi de la suite, la technologie microLED. Un temps annoncée sur l'Apple Watch Ultra 3 ou 4, elle serait mise de côté, et Samsung vient de nous démontrer pourquoi avec ses derniers téléviseurs micro-LED à plus de 100 000 dollars.

Les technologies d'affichage chez Apple

Jusqu'à présent, Apple utilise trois technologies d'affichage différentes. À l'origine, elle n'avait que des écrans LCD avec un rétroéclairage conventionnel. Ensuite, elle est passée à l'écran LCD avec rétroéclairage miniLED sur l'iPad Pro en 2021, les MacBook Pro la même année, ainsi que sur son confidentiel écran Pro Display XDR fin 2019.



La dernière étant l'OLED, présente sur l'Apple Watch, l'iPhone et l'iPad Pro depuis peu.



Logiquement, la prochaine étape de l'entreprise devrait être le micro-LED. Cette technologie permettra d'améliorer la luminosité, la précision des couleurs, la longévité et l'efficacité énergétique. Mais les micro-LED sont difficiles à produire et coûteuses. Apple, qui investit directement dessus depuis au moins 2017, aurait récemment abandonné le lancement d'une future Apple Watch Ultra microLED. Imaginez alors pour un téléviseur.

Les derniers téléviseurs micro-LED de Samsung

Justement, les derniers téléviseurs "Class Micro-LED" (série "MNA") de Samsung sont disponibles en quatre tailles, allant de 89 à 114 pouces. C'est généralement le double de ce que les gens ont l'habitude d'avoir à la maison, et surtout dix fois plus cher.



Si Samsung a choisi ces tailles, c'est pour mieux faire passer la pilule du prix. Les seuls qui peuvent accueillir de tels dalles sont soit les sociétés, soit les plus riches d'entre nous, avec des intérieurs très vastes. Et bien le "petit" modèle démarre à 109 000 dollars, quand le plus grand termine à 149 000 dollars.



À ce prix, vous aurez donc droit à des LED microscopiques permettant d'attendre une résolution de 4 968 x 2 808 pixels, une compatibilité HDR10+, un taux rafraîchissement à 120 Hz, un son Dolby Atmos OTS Pro délivrant 120 W RMS (audio 6.4.4), 8 ports HDMI, diverses options de jeu comme FreeSync et Game Motion Plus, etc. Le tout dans un cadre monolithique qui se confond avec vos éventuels tableaux.

Des détails époustouflants dans tout ce que vous regardez. Faites l'expérience d'un contraste énorme et de détails incroyables. Grâce à de minuscules LED beaucoup plus petites que les LED conventionnelles, l'écran est alimenté sans rétroéclairage ni filtre de couleur - juste une conception purement sophistiquée.

Le prix est donc le principal frein à la démocratisation du microLED, dont les avantages ne sont plus à démontrer. Nous pouvons aisément imaginer une arrivée de la technologie chez Apple vers la fin de la décennie, sauf surprise.



En attendant, si vous cherchez une bonne TV, les modèles OLED de LG offrent le meilleur rapport qualité / prix, comme le téléviseur OLED C3 de 55 pouces à moins de 1000 euros sur Amazon.

