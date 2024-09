Apple a aussi abandonné l'écran microLED sur Apple Watch Ultra (màj)

Le fournisseur d'Apple AMS OSRAM, a annoncé mercredi qu'il allait "réévaluer sa stratégie microLED" après qu'un "projet clé" a été "annulé de manière inattendue" ces dernières heures. L'action de l'entreprise a plongé de près de 40 % à la suite de cette nouvelle, ce qui confirme l'implication d'Apple dans ce dossier. Ce serait la seconde annulation d'envergure après celle de l'Apple Car.





Ming-Chi Kuo, analyste réputé, affirme qu'Apple a effectivement annulé le projet dans un "avenir prévisible". L'analyste a déclaré que les coûts de production des microLED sont actuellement "trop élevés" pour que le projet soit "économiquement viable".





Finalement, le projet est peut-être encore vivant, mais Apple a perdu un autre fournisseur.

Une mauvaise nouvelle

L'annonce a été rapidement corroborée par Counterpoint Research, déclarant que ce projet était lié à la rumeur d'une Apple Watch Ultra dotée d'un écran microLED. Le cabinet d'études a expliqué que de faibles rendements de production, ainsi que des coûts et des risques élevés, sont les principales raisons de l'annulation du projet avec OSRAM. Mais il n'est pas exclu que la société dirigée par Tim Cook se mette en quête d'un autre fournisseur. Sinon, elle devrait s'en tenir aux écrans OLED pour l'Apple Watch.

AMS OSRAM a tenu a rassuré après sa déroute en bourse, expliquant que "les discussions avec le client concerné étaient toujours en cours". De quoi laisser la porte entrouverte à propos d'une future Apple Watch Ultra avec un écran microLED. L'appareil devait initialement être lancé en 2025 ou 2026, avec une diagonale plus importante que le modèle actuel, l'Apple Watch Ultra 2.



Il est presque certain qu'Apple ne fait pas une croix sur la technologie microLED, la société se penchant dessus depuis qu'elle a acquis la société californienne LuxVue en 2014. Les avantages des écrans microLED par rapport aux écrans OLED comprennent une luminosité accrue, une meilleure efficacité énergétique, un taux de contraste plus élevé, ainsi qu'une finesse accrue, mais la technologie est encore coûteuse. De plus, elle est relativement complexe à mettre en oeuvre.