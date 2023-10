La prochaine Apple Watch Ultra 4 aurait bien un écran MicroLED

La technologie d'affichage MicroLED sera l'augment numéro un de la future Apple Watch Ultra, selon une source sur Weibo qui a déjà divulgué avec précision plusieurs informations précises sur les projets d'Apple, dont la couleur jaune de l'iPhone 14 au printemps dernier, le verre dépoli des iPhone 15 ou encore la prise en charge des vidéos spatiales sur l'iPhone 15 Pro.

Une grosse mise à jour à venir pour l'Ultra

Le compte "Instant Digital" affirme que la prochaine mise à jour intéressante pour les clients de l'Apple Watch Ultra sera la technologie d'affichage microLED personnalisée de la société, mais cette fonctionnalité ne devrait pas être lancée l'année prochaine, donc pas avec l'Apple Watch Ultra 3.

Le projet d'Apple de doter l'Apple Watch Ultra d'un écran microLED n'est un secret pour personne. Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, avait initié la rumeur en janvier, suivi par Mark Gurman de Bloomberg, Ming-Chi Kuo ou encore TrendForce. Ce dernier média affirme que le premier écran microLED d'Apple sera lancé sur un nouveau modèle d'Apple Watch Ultra en 2026, en raison d'ajustements de la chaîne d'approvisionnement, alors que certains rapports antérieurs plaçaient le lancement de l'appareil en 2025. L'écran microLED devrait avoir une taille de 2,12 pouces, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'écran de l'actuelle Apple Watch Ultra.



Bien évidemment, Apple prévoit d'apporter des écrans microLED personnalisés à l'iPhone, à l'iPad et au Mac après que la technologie ait fait ses débuts sur l'Apple Watch Ultra. D'après le journaliste de Bloomberg, Apple travaille ardemment sur ce type d'affichage en grande partie conçu en interne afin de devenir moins dépendant de Samsung.



Apple aurait passé plus de six ans à développer la technologie microLED pour ce qui deviendra le premier écran conçu sur mesure de l'entreprise, à l'image de son travail sur la partie processeur (et bientôt modem). Apple aurait lancé la forme actuelle de son projet microLED, nom de code T159, vers 2017.

Quels avantages avec le microLED ?

L'écran de nouvelle génération offre une luminosité, une reproduction des couleurs et des angles de vision améliorés par rapport à l'OLED actuel, ce qui donne l'impression que les images sont "peintes" sur le verre de l'écran, et viendrait remplacer les pièces actuellement fournies par des sociétés telles que Samsung et LG.



Du mieux pour l'utilisateur en termes d'affichage, mais aussi pour l'autonomie des appareils puisque le microLED consomme moins d'énergie. En outre, il serait bien plus rentable pour Apple qui aurait la maitrise quasi-totale de la production de ses produits phares.