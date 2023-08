LG investit dans des brevets MicroLED pour l'Apple Watch Ultra de 2025

LG, fournisseur d'Apple, aurait acheté plusieurs brevets qui pourraient l'aider à produire les écrans de l'Apple Watch Ultra de prochaine génération, qui serait dotée d'un écran MicroLED. Il ne s'agit pas de l'Apple Watch Ultra 2 attendue pour septembre, mais d'un modèle ultérieur à venir d'ici deux ans.

La technologie MicroLED est difficile à produire

The Elec rapporte que les brevets achetés à une société taïwanaise concernent le "processus d'impression par transfert" au sein des MicroLED, ainsi que les technologies MicroLED liées à l'empilement, à la détection des commandes tactiles, à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle et à l'affichage tête haute.



Le processus d'impression par transfert est considéré comme l'un des aspects les plus difficiles de la technologie, car il implique de planter des puces de quelques micromètres (μm) à plusieurs dizaines de nanomètres dans leurs positions correctes.



La petite taille des puces rend l'exécution difficile, tandis que le faible rendement du processus de transcription nécessite une partie réparation importante afin de remplacer les microLED défectueuses, tout cela entraînant des coûts plus élevés.



Loin d'être résignée, la société coréenne LG vient de faire l'acquisition des brevets relatifs aux microLED dans le but de rehausser la rentabilité. Le fournisseur d'Apple a déjà lancé la mise en place d'une petite chaîne de production en vue de fournir à l'entreprise américaine des écrans microLED destinés à un modèle spécifique d'Apple Watch. Prévue pour être opérationnelle au cours du second semestre de 2024, cette installation sera chargée de fabriquer des substrats microLED et d'assembler les écrans destinés aux montres connectées que l'on apprécie tout particulièrement ici.



En avril, l'analyste spécialisé dans les écrans, Ross Young, laissait entrevoir la possibilité d'une Apple Watch Ultra équipée d'un écran microLED pour le second semestre de 2025 au plus tôt, démentant ainsi les rumeurs initiales qui annonçaient une sortie à la fin de l'année 2024.



Toutefois, un rapport diffusé en juillet par Trendforce a repoussé ce calendrier pour la deuxième fois, annonçant que le lancement n'interviendrait pas avant le premier trimestre de 2026, en raison de problèmes liés aux coûts de production élevés qui nécessitent un profond travail avant qu'Apple ne puisse entamer la production à grande échelle.

Pourquoi passer au microLED ?

L'actuelle Apple Watch Ultra est équipée de la technologie OLED standard, tandis que la technologie microLED présente de nombreux avantages de l'OLED, ainsi que certaines améliorations.



Par rapport aux écrans LED classiques, la technologie microLED consomme beaucoup moins d'énergie, ce qui pourrait sensiblement prolonger la durée de vie de la batterie de l'Apple Watch Ultra et des autres dispositifs qui adopteront cette technologie à l'avenir, comme l'iPhone deux ou trois ans plus tard. Contrairement à l'OLED, le risque de brûlure d'écran est considérablement réduit et les microLED affichent une durée de vie théorique plus longue.



De plus, les écrans de ce type offrent un contraste supérieur ainsi que des temps de réponse plus rapides grâce à la présence de diodes individuelles au niveau de chaque pixel. Par ailleurs, les couleurs sont plus précises et lumineuses. En résumé, il s'agit d'une technologie de nouvelle génération qui surpasse l'OLED et le miniLED, à tout point de vue.



L'Apple Watch Ultra est pressentie pour devenir le premier produit Apple à être doté d'un écran microLED, compte tenu de la taille réduite de l'écran et de la densité de pixels caractéristique des montres connectées. Il est dit qu'Apple a pour intention d'adopter cette technologie dans ses smartphones, ses dispositifs de réalité augmentée et autres produits futurs. Mais pour cela, il faudra que les coûts de production aient fortement baissé.



D'ici là, nous découvrirons l'Apple Watch Ultra 2 le mois prochain, aux côtés des iPhone 15.



PS : voici une vidéo de présentation du premier téléviseur MicroLED 8K de LG :