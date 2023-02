L'Apple Watch Ultra avec l'écran microLED va probablement sortir en 2025

Nous l'avons vu précédemment dans l'actualité Apple, une Apple Watch Ultra avec un écran microLED va prochainement être annoncée par Apple. Cet écran nouvelle génération permettra d'avoir des couleurs plus précises, un meilleur contraste pour améliorer le HDR et une expérience complètement différente par rapport au type d'affichage actuellement proposé. Toutefois, il va falloir s'armer de patience selon la dernière indiscrétion, Apple ne serait pas encore totalement prêt à dévoiler une Apple Watch Ultra microLED en 2023 ou même 2024.

2025 et pas avant

D'après l'analyste Ross Young spécialisé dans la fuite d'informations concernant les écrans, l'Apple Watch Ultra avec écran microLED ne sortirait pas avant 2025, ce qui pourrait correspondre à l'Apple Watch Ultra 3 puisqu'on imagine qu'entre temps la montre connectée haut de gamme aura le droit à un renouvellement. Dans son précédent rapport, Ross Young avait suggéré 2025 pour l'écran microLED sur l'Apple Watch Ultra et cette information semble se confirmer après avoir pu consulter le calendrier du fournisseur Osram.



Lors de la conférence sur les résultats de l'entreprise pour le quatrième trimestre de 2022, Osram a garanti qu'elle prévoyait de commencer à déclarer les revenus de sa technologie microLED en 2025 ; Young a laissé entendre que cela concernait une prochaine Apple Watch microLED.

Voici ce qu'a divulgué publiquement Osram, bien sûr sans mentionner Apple ou même l'Apple Watch Ultra, sinon ce serait trahir la culture du secret du géant californien :

Permettez-moi maintenant de fournir des informations supplémentaires relatives à notre programme de développement et d'industrialisation pour notre technologie microLED de petite taille. Sur la base des dernières informations disponibles et de son évaluation, nous pouvons ajouter que nous prévoyons actuellement de commencer à déclarer les revenus pertinents de notre technologie microLED en 2025.



Je peux également confirmer et souligner que l'engagement des clients dans ce domaine est très profond, significatif et actif. Les commentaires du marché que nous avons reçus confirment clairement que nous détenons une position de leader stratégique dans la technologie microLED de petite structure, et que nous sommes en tête de file pour l'industrialisation à haut volume de cette technologie de nouvelle génération.

L'Apple Watch Ultra microLED pourrait proposer un écran encore plus grand de 2,1 pouces, ce qui représente 0,3 pouce supplémentaire par rapport à la première génération d'Apple Watch Ultra déjà commercialisé. Alors que certaines critiques mentionnaient un écran très grand pour les petits et moyens poignets, Apple semble vouloir aller plus loin avec cette future génération d'Apple Watch Ultra.



Étant donné que le travail d'Apple sur une Apple Watch microLED n'en est qu'à ses débuts, les dates de sortie estimées sont susceptibles de changer. Les liens de Young dans le secteur de l'affichage lui permettent de fournir des informations généralement correctes, mais si les plans d'Apple évoluent, son timing pourrait être à revoir dans les prochains mois.