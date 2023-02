La phénoménale Apple Watch Ultra est en promo à 907 € !

Présentée en grande pompe en septembre 2022, la nouvelle Apple Watch Ultra se vend toujours extrêmement bien à l'heure actuelle. Malgré un prix très haut perché, à savoir 999 euros, la dernière montre connectée du constructeur américain a plus d'un argument à faire valoir. Et quand il y a une promotion comme aujourd'hui, elle devient encore plus irrésistible. En effet, on trouve rarement des réductions sur le modèle le plus grand et le plus résistant de la gamme, alors foncez si la voulez.

Tout savoir sur l'Apple Watch Ultra

Il aura fallu attendre la 8e génération pour que la firme de Cupertino nous propose enfin un nouveau design de montre, avec un boîtier repensé pour les sports extrêmes. Plus grand, plus plat et plus résistant, ce dernier est en titane afin de satisfaire les utilisateurs qui passent des journées en mer, en montagne ou dans les airs. Que vous fassiez des treks, des randonnées, de la plongée, du ski hors-piste ou autre, cette montre est faite pour vous.

Voyons ensemble les caractéristiques de l'Apple Watch Ultra qui a été qualifiée de phénoménale lors des premiers tests :

Une autonomie exceptionnelle de 36 heures en utilisation normale ou 60 heures avec le mode économie d'énergie

en utilisation normale ou avec le mode économie d'énergie Une conception en titane pour une meilleure robustesse et une résistance à la corrosion

pour une meilleure robustesse et une résistance à la corrosion Un nouveau boîtier surélevé qui protège l'écran

qui protège l'écran Nouvel écran de 49 mm

Une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres

Des cadrans spécifiques

spécifiques Des apps exclusives comme Oceanic+

Un mode sombre exclusif

exclusif Deux haut-parleurs

Un double GPS

Un mode SOS alerte d'urgence

Une sirène capable d'émettre jusqu'à 86 décibels dans un rayon de 180 mètres

dans un rayon de 180 mètres 3 bracelets exclusivement vendus avec l'Apple Watch Ultra

Mais ce n'est évidemment pas tout, puisque la nouvelle "Ultra" reprend également tout ce qu'on trouve sur l'Apple Watch Series 8 comme Apple Pay, Siri, la détection des chutes, la détection des accidents, l'ECG, les notifications de santé cardiaque, la mesure de l'oxygène dans le sang, le suivi du sommeil ainsi que le nouveau capteur de température.

Oui, avec l'Ultra, vous avez un monstre de technologies au poignet.

Les promotions sur l'Apple Watch Ultra

Si vous trouviez la nouvelle "Ultra" trop chère, voici les promotions du moment :

