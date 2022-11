Apple lance l'application Oceanic+ pour plonger avec l'Apple Watch Ultra

Apple a annoncé aujourd'hui que l'application Oceanic+ est désormais disponible pour l'Apple Watch Ultra. Conçue par Huish Outdoors en collaboration avec Apple, l'appli est un ordinateur de plongée tout à fait performant pour la plongée sous-marine récréative à des profondeurs allant jusqu'à 40 mètres.

Découvrez l'app Oceanic+

Transformez votre Apple Watch Ultra en ordinateur de plongée pour une expérience sous-marine extraordinaire. Installez l'app Oceanic+, un ordinateur parfaitement efficace pour la plongée loisirs et la randonnée palmée, avec toutes les technologies qu'on attend des ordinateurs de plongée les plus évolués à ce jour.

L'application Oceanic+ est disponible sur l'App Store et nécessite une Apple Watch Ultra fonctionnant sous watchOS 9.1 minimum, associée à un iPhone 8 ou une version ultérieure fonctionnant sous iOS 16.1 minimum. Le service de base est gratuit et comprend de nombreuses fonctions de plongée courantes, notamment la profondeur, l'heure et un journal des plongées les plus récentes. Pour 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an, les utilisateurs ont accès au suivi de la décompression, au chargement des tissus, à la capacité illimitée du journal, et plus encore. Le partage familial est compatible.

Outre l'application complète, Oceanic+ offre également des complications sur les cadrans qui permettent aux utilisateurs d'avoir accès à des informations et des outils importants en un coup d'œil, notamment le temps d'interdiction de vol, le temps de surface, l'accès rapide au planificateur de plongée, les paramètres de la plongée, l'élévation actuelle, l'élévation maximale autorisée et un bouton d'accès rapide pour revenir dans l'appli.

De la planification de la plongée au premier saut, en passant par le retour sur terre, les utilisateurs peuvent suivre et comparer tous les détails de leurs plongées et partager leurs expériences avec d'autres plongeurs directement depuis l'application.

Une application Profondeur plus basique est également disponible sur l'Apple Watch Ultra pour afficher votre profondeur actuelle, la température de l'eau et la durée de votre plongée.

Avec l'app Oceanic+ pour Apple Watch Ultra, vous trouverez :

Des modes plongée scuba, randonnée palmée et surface

Un planificateur de site pré-plongée, incluant les conditions en surface et les conditions de l'eau

Un planificateur de plongée sans déco, qui calcule la profondeur et la durée de la plongée

Variomètre intégré, boussole à dévers compensé 3D et autres outils

Surveille la profondeur actuelle, le temps de plongée restant et la vitesse de remontée

Paramètres de plongée en temps réel, faciles à lire avec un codage couleur

Carnet de plongée amélioré avec GPS

Statistiques personnelles de plongée

Avertissements de sécurité visuels et haptiques

7 cadrans de montre avec « complications »

Temps restant sans décompression / bargraphe de charge des tissus (TLBG)

Variomètre pour la vitesse de descente/de remontée

Profondeur maxi/profondeur réelle jusqu'à 40 mètres (130 pieds)

Prêt pour l'air et le nitrox jusqu'à 40 %

Temps écoulé en plongée

Minutes jusqu’à la surface

Suivi de la CNS et de la ppO2

Avertissements de sécurité visuels et haptiques, y compris pour le palier de sécurité

Télécharger l'app gratuite Oceanic+ Dive Computer App