L'Apple Watch Ultra est disponible à la vente

C'est aujourd'hui que les clients Apple peuvent acheter la nouvelle Apple Watch Ultra, la dernière montre connectée d'Apple est essentiellement dédiée aux amateurs de sports extrêmes et se trouve être ultra-résistante en cas de choc. Si vous avez raté l'annonce, voici un rapide résumé des caractéristiques et fonctionnalités de l'Apple Watch Ultra et où l'acheter !

Lancement de l'Apple Watch Ultra en France

Depuis la première génération d'Apple Watch, les consommateurs ont reproché à la firme de Cupertino de ne pas penser aux utilisateurs adeptes de sports à l'extérieur. Autrement dit, de concevoir une Apple Watch plus robuste et capable de tenir plus longtemps sur la durée.

Cette année, Apple a enfin répondu à cette demande en proposant l'Apple Watch Ultra, une nouvelle montre connectée au design plus épais, mais entièrement créée pour satisfaire les utilisateurs qui passent des journées en plongée sous-marine, qui gravissent des montagnes...

Avec l'Apple Watch Ultra, on retrouve un tas d'avantages qu'on n'a pas avec la dernière Apple Watch Series 8 et les autres modèles :

Une autonomie exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 36 heures en utilisation normale ou 60 heures avec le mode économie d'énergie

en utilisation normale ou avec le mode économie d'énergie Une conception en titane pour une meilleure robustesse et une résistance à la corrosion

pour une meilleure robustesse et une résistance à la corrosion Un nouveau boîtier surélevé qui protège l'écran plat pour les impacts latéraux.

qui protège l'écran plat pour les impacts latéraux. Nouvel écran de 49 mm (le plus grand écran aperçu jusqu'ici sur une Apple Watch)

(le plus grand écran aperçu jusqu'ici sur une Apple Watch) Une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres

Le cadran Wayfinder , il permet d’alterner entre l’horloge et la boussole en temps réel et peut accueillir huit complications

, il permet d’alterner entre l’horloge et la boussole en temps réel et peut accueillir huit complications Deux haut-parleurs

Une sirène capable d'émettre jusqu'à 86 décibels dans un rayon de 180 mètres

dans un rayon de 180 mètres 3 bracelets exclusivement vendus avec l'Apple Watch Ultra

Ainsi que plusieurs autres avantages qui font de cette nouvelle montre connectée un petit bijou de technologie !

Comme avec l'Apple Watch Series 8, vous retrouvez Apple Pay, Siri, la détection des chutes, la détection des accidents, l'ECG, les notifications de santé cardiaque, la mesure de l'oxygène dans le sang, le suivi du sommeil ainsi que le nouveau capteur de température.

Où acheter l'Apple Watch Ultra ?

Si vous l'avez précommandé, vous la recevrez probablement aujourd'hui par UPS/DHL ou dans les prochains jours/semaines si vous n'avez pas été assez rapide après le début de la précommande.

Pour ceux qui ne sont pas passés par les commandes anticipées organisées par Apple et les revendeurs, sachez qu'il est possible d'obtenir une Apple Watch Ultra dès aujourd'hui.



Voici les revendeurs les plus populaires qui vous proposent une livraison à domicile ou un retrait en magasin dès maintenant :

Amazon

Comme d'habitude, Amazon propose tous les nouveaux modèles et propose une livraison Prime en moins d'un journée. Mieux, Amazon accueille la boutique officielle d'Apple.

L'Apple Watch Ultra est disponible à 999€

Énormément de références d'Apple Watch Ultra sont actuellement indisponibles chez Darty. Toutefois, on retrouve de nombreux modèles qui sont marqués comme étant en stock avec une livraison pour demain ou un retrait gratuit en magasin.

L'avantage en passant par Darty, c'est que vous bénéficiez de 4 mois d'Apple Music Famille offert.

L'Apple Watch Ultra est disponible à 999€

Avec sa livraison ultra-rapide, Cdiscount vous propose les Apple Watch Ultra avec différents bracelets. De ce qu'on peut voir, il y a du stock disponible, mais les délais de livraison divergent en fonction du modèle que vous choisirez.

Si vous avez l'abonnement Cdiscount à volonté, vous pourrez obtenir votre Apple Watch Ultra dès demain, mais pour cela, il faudra être rapide pour passer commande.

L'Apple Watch Ultra est disponible à 999€

Ce revendeur semble disposer d'une grande quantité d'Apple Watch Ultra pour le lancement aujourd'hui. Si vous êtes intéressé pour obtenir la nouvelle montre connectée rapidement, il est intéressant de se rapprocher de la Fnac.

Vous avez la possibilité de demander une livraison à domicile ou tout simplement d'aller faire un retrait gratuit dans le magasin le plus proche de votre position actuelle.

L'avantage en passant par la Fnac, c'est que vous bénéficiez de 4 mois d'Apple Music Famille offert.

L'Apple Watch Ultra est disponible à 999€

Voilà, à vous de jouer !

