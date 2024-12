La connexion satellite prévue sur l'Apple Watch Ultra 3 en 2025

Bloomberg prévoit qu'Apple sortira l'Apple Watch Ultra 3 en septembre 2025 avec une nouvelle fonctionnalité inédite pour une Apple Watch : la connexion satellite. Si cela se confirme, la montre connectée d'Apple offrira alors les mêmes fonctionnalités que l'iPhone dans ce domaine.

Une Apple Watch Ultra 3 qui communique avec les étoiles

Depuis la sortie de l'iPhone 14 en 2022, Apple propose la connectivité par satellite sur iPhone. Cette nouvelle fonctionnalité permet à tout utilisateur de se connecter à un réseau de satellites pour envoyer des messages d'urgence et partager sa position, même en l'absence de couverture cellulaire ou Wi-Fi.



Selon Mark Gurman, la prochaine génération de l'Apple Watch Ultra sera la première montre connectée d'Apple à intégrer la connectivité satellite, similaire à celle de l'iPhone. L'Apple Watch Ultra 3, prévue pour 2025, devrait permettre aux utilisateurs d'envoyer des messages d'urgence et de partager leur position en l'absence de réseau cellulaire ou Wi-Fi. Sa sortie est prévue en même temps que celle de l'iPhone 17 et de l'Apple Watch Series 11.

L'Apple Watch Ultra pourrait ainsi communiquer sa position par satellite et envoyer des SMS. Depuis la sortie d'iOS 18 en septembre, Apple a étendu cette fonctionnalité à tous les SMS, et non plus seulement à ceux destinés aux secours. Une excellente nouvelle pour les aventuriers Apple du monde entier.



Apple a lancé l'Apple Watch Ultra en 2022, puis a suivi avec une deuxième version en 2023. Face à un manque de nouveautés, la marque à la pomme a décidé de ne pas sortir de troisième modèle en 2024. La connexion satellite pourrait être un excellent argument de vente pour l'Apple Watch Ultra 3, prévue pour septembre 2025.