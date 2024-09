Quand Apple découvre en avant-première la puce 2 nanomètres prévue pour 2025

Apple a eu le privilège de découvrir un prototype d'une puce 2 nm dans les usines de TSMC, son fidèle collaborateur. Un nouveau modèle qui devrait entrer en production de masse début 2025. L'iPhone 17 Pro sera-t-il le premier iPhone à en bénéficier ?

1 nm d'ici 2030 ?

TSMC, désormais main dans la main avec Apple, aurait déjà fait une démonstration d'un prototype d'une puce 2 nanomètres au créateur de l'iPhone. Prévue pour 2025, la puce gravée en 2 nm succèdera à la puce 3 nm, introduite pour la toute première fois sur l'A17 Pro dans l'iPhone 15 Pro il y a trois mois.

Même si plusieurs entreprises ont eu le droit à cette démonstration, Apple reste le partenaire privilégié de TSMC. Le moment venu, l'iPhone devrait donc être le premier appareil électronique à profiter de cette nouvelle dose de puissance et d'efficience. À première vue, la production débuterait en 2025 et laisse envisager une puce 2 nm dans l'iPhone 17 Pro via la puce A19 Pro.

Impossible pour le moment de savoir si cette puce N2 repousse encore une fois les limites, mais nul doute qu'on ne devrait pas être déçu.



On rappelle qu'Apple a acheté la totalité des puces 3 nm fabriquées par TSMC pour 2023. Un client précieux, voire vital pour l'entreprise taïwanaise qui peut donc rêver encore plus grand. On apprenait récemment qu'elle recherche un emplacement pour anticiper l'arrivée des puces 1 nm dans quelques années.



