L'usine de TSMC en Arizona ne va pas empêcher Apple de continuer à s'approvisionner à l'étranger

C'était l'une des volontés de Donald Trump pendant son mandat présidentiel : obliger Apple à privilégier la production « Made in USA » plutôt qu’étrangère. Si le 45e Président des États-Unis a réussi à convaincre TSMC (le partenaire d'Apple pour les puces) à venir dans l'Arizona, l'objectif n'est pas atteint à 100% puisque Apple ne compte pas se fournir qu'en puces américaines, l'entreprise continuera à réaliser beaucoup de commandes aux usines TSMC situées dans les pays d'Asie.

L'usine d'Arizona viendra compléter les commandes d'Asie

La nouvelle usine de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) en Arizona fait beaucoup parler d'elle. Cette usine, qui est en cours de construction, symbolise l'augmentation de l'engagement des États-Unis en matière de production de semiconducteurs, notamment pour Apple. Mais cet engagement renouvelé signifie-t-il la fin de la dépendance d'Apple à l'égard de l'approvisionnement étranger ?



Le déploiement de cette usine a été salué comme une victoire politique majeure, illustrant la volonté des États-Unis de rapatrier la production de puces sur leur territoire. Tim Cook a qualifié cette démarche d'engagement envers un "futur prometteur". Cependant, si l'on regarde de plus près, on réalise que tout n'est pas aussi simple.

Même si les puces sont produites aux États-Unis, leur finalisation se fait à Taïwan. Ceci est dû à la méthode d'emballage avancée qu'utilise TSMC pour Apple, uniquement disponible dans ses ateliers taïwanais. Les coûts associés à cette technique ont dissuadé TSMC d'implanter une unité d'emballage aux États-Unis, la capacité de production de l'usine d'Arizona ne semble pas suffisante pour justifier la mise en place d'une telle infrastructure.



Dylan Patel, analyste de l'industrie, rappelle que les enjeux ne sont pas uniquement économiques, mais également géopolitiques. En effet, avec les tensions croissantes entre la Chine et Taïwan, l'approvisionnement des puces pourrait devenir un sujet délicat. Cela rend encore plus précieuse la production américaine !



L'emballage spécifique développé par TSMC pourrait inciter Apple à continuer à utiliser ses services d'emballage basés à Taïwan. Cependant, les autorités américaines sont conscientes de l'urgence de la situation. La loi CHIPS (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors) a été adoptée, avec une enveloppe de 52 milliards de dollars pour soutenir l'industrie des semiconducteurs. De cette somme, 2,5 milliards sont spécifiquement alloués à l'emballage avancé. Bien que des projets soient à l'étude pour la construction d'installations d'emballage aux États-Unis, le financement actuel (pourtant énorme et impressionnant) pourrait ne pas suffire pour attirer davantage d'acteurs industriels.



Globalement, l'usine de TSMC en Arizona est un pas dans la bonne direction, mais elle n'élimine pas complètement la nécessité pour Apple de continuer à s'approvisionner à l'étranger. L'équilibre entre la production locale et l'approvisionnement étranger restera un sujet de débat et de préoccupation pour les années à venir.