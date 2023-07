TSMC a du mal à recruter pour son usine dans l'Arizona

Grâce au gouvernement de Donald Trump, TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs a été attiré aux États-Unis pour y construire une grande usine afin d'y réaliser une production de puces « Made in USA ». Le choix de l'Arizona pour cette nouvelle usine n'a pas été un hasard, car c'est l'un des États où le chômage est le plus élevé aux États-Unis. Si TSMC et les gouvernements Trump (suivi de Biden) avaient pensé que les candidatures seraient nombreuses, ce n'est finalement pas le cas, l'entreprise a des difficultés à trouver des travailleurs qualifiés.

L'usine est retardée à cause d'un manque d'effectif

Depuis le lancement de la construction de son usine en Arizona, TSMC fait face à une tonne de difficultés, l'une des dernières en date concerne les recrutements, l'entreprise taïwanaise a affirmé publiquement ne pas arriver à recruter assez de travailleurs qualifiés pour ouvrir son usine dans les temps. À cause de l'absence des candidatures, TSMC a annoncé être contraint de repousser la production de masse de puces en Arizona, celle-ci commencera en 2025 au lieu de l'année prochaine.

Dans le rapport sur les bénéfices de TSMC, le président du groupe Mark Liu a fait cette déclaration :

Nous sommes confrontés à certains défis, car il n'y a pas suffisamment de travailleurs qualifiés possédant l'expertise spécialisée requise pour l'installation d'équipements dans une installation de qualité semi-conducteurs. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le calendrier de production de la technologie de processus N4 [4 nanomètres] soit repoussé à 2025.

Les bénéfices de TSMC déçoivent

Malgré des attentes de reprise liées au lancement imminent de l'iPhone 15, TSMC a récemment signalé une baisse de ses bénéfices. Selon le dernier rapport de l'entreprise, cette diminution des profits est principalement due à un redémarrage économique plus lent que prévu en Chine et à un ralentissement du marché de l'électronique grand public.