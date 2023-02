L'usine de TSMC en Arizona est au cœur de plusieurs préoccupations !

On connaît TSMC comme étant le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, Apple est d'ailleurs l'un des clients de l'entreprise depuis 2014. Si TSMC concentre la majorité de ses activités dans son pays d'origine : Taïwan, le fournisseur proposera prochainement à ses clients une production Made in USA qui a été encouragée par Donald Trump puis reprise par Joe Biden. Aujourd'hui, cette usine basée en Arizona est au cœur de quelques inquiétudes.

L'usine de TSMC en Arizona a-t-elle vraiment un avenir ?

L'entreprise taïwanaise TSMC a été incitée par l'administration Trump à produire massivement des puces pour ses clients aux États-Unis. Le 45e Président avait pour ambition d'inverser la tendance en motivant les grandes entreprises comme TSMC, Foxconn, Pegatron... À venir installer leurs usines aux US, une décision bienveillante visant à réduire le taux de chômage de certains États où la situation est critique.



Malheureusement, plus le temps passe et plus le futur de l'usine de TSMC en Arizona semble compromis. Certains travailleurs verraient l'usine comme une diversion potentiellement nuisible qui pourrait mettre en péril l'initiative technologique de l'entreprise. D'autres prétendent que c'est simplement un mauvais choix commercial qui ne va pas durer sur le long terme.

Selon un récent rapport du New York Times, de plus en plus de personnes chez TSMC doutent sur l'avenir du projet, malgré la somme colossale de 12 milliards de dollars nécessaires pour la construction de l'usine (soit 4 fois plus que la construction d'une usine à Taïwan). En interne, on craint que le départ d'un personnel important de la base taïwanaise de TSMC n'ait un impact négatif sur les efforts de R&D et ne menace ainsi l'avantage technologique actuel de TSMC par rapport à ses concurrents fabricants de puces.



De plus, l'entreprise fait face à un problème qui n'avait pas été anticipé... Les ingénieurs et spécialistes taïwanais ne veulent pas (pour la majorité) déménager avec leur famille aux États-Unis. Des différences culturelles trop grandes seraient mises en avant auprès de l'employeur.

Les analystes ne croient plus au projet

Une production de TSMC en Arizona identique à une production à Taïwan ? Les analystes n'y croient plus en 2023. Voici ce que déclare Kirk Yang, président de la société de capital-investissement Kirkland Capital :

L'investissement du TSMC aux États-Unis d'un point de vue commercial n'a aucun sens. TSMC aurait pu être forcé de créer une usine aux États-Unis en raison de considérations politiques, mais jusqu'à présent, le projet Phoenix a donné très peu d'avantages pour TSMC ou Taïwan.

Si le projet se poursuit, l'usine devrait être totalement prête pour la fin de l'année 2023. TSMC a exprimé son souhait de commencer une production dès le premier trimestre de 2024. Est-ce que le projet ira jusqu'au bout ou s'arrêtera malgré les investissements et les aides financières de l'État ? À voir comment la situation évolue...