TSMC souhaite que son usine en Arizona accélère sa construction

TSMC a toujours privilégié la fabrication de ses puces dans les pays où les salaires sont les plus bas, une stratégie bien connue qui permet de réduire les coûts et d'augmenter les bénéfices. L'une des prochaines étapes pour les usines de TSMC, ce sont les États-Unis, le géant taïwanais souhaite absolument accélérer la construction de son usine en Arizona.

TSMC veut de la production Made in USA

Tout a commencé avec Donald Trump, le 45e Président des États-Unis avait sollicité le géant taïwanais des semi-conducteurs pour que celui-ci investisse dans la construction d'une usine aux États-Unis. L'Arizona avait rapidement été choisi, un État sélectionné pour son taux de chômage particulièrement élevé. Cette initiative de Trump a été poursuivie dès que Joe Biden s'est installé à la Maison-Blanche, Biden a vu cet accord d'un bon œil et maintenu les promesses envers TSMC (probablement des avantages financiers).

Selon un récent rapport de Reuters, l'entreprise taïwanaise a ajouté de nouveaux travailleurs taïwanais en Arizona pour accélérer la construction de son usine. TSMC se serait donné pour objectif de finaliser les travaux le plus rapidement possible, ce qui signifie que tout pourrait se terminer au cours de l'année prochaine.



Cette nouvelle usine s'occupera de fournir des puces "Made in USA" à Apple, mais aussi à d'autres clients, car n'oublions pas que si Apple est le plus gros client de TSMC, l'entreprise travaille avec énormément d'entreprises à travers le monde.