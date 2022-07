TSMC (partenaire d'Apple) annonce la fin des travaux pour son usine en Arizona

C'était l'un des rêves de Donald Trump quand il était à la Maison-Blanche, prouver au monde entier qu'il est possible de faire produire en masse des puces de smartphones, tablettes... aux États-Unis plutôt que dans les pays asiatiques. Même si le projet n’a failli jamais aller jusqu'au bout, c'est finalement une réussite, TSMC vient d'annoncer la fin des travaux de son usine en Arizona.

Une tonne d'emplois va être créée

Alors que l'Arizona est particulièrement touché par le chômage, un vent de fraîcheur arrive enfin. TSMC, le fournisseur des puces dans les produits Apple, a récemment organisé une cérémonie de clôture des travaux pour sa toute nouvelle usine située à Phoenix, dans l'État de l'Arizona. L'usine sera la première de ce type aux États-Unis à produire en masse des puces en 5 nm, pour un coût de 12 milliards de dollars. En commençant par la A14 Bionic et la puce M1, tous les processeurs les plus récents d'Apple ont été fabriqués à l'aide d'une technologie 5nm.



Les employés de l'usine de TSMC en Arizona se concentreront exclusivement sur les commandes de 3 grandes entreprises : Qualcomm, Nvidia et Apple, il est bien sûr possible que d'autres clients viennent ajouter leurs commandes quelques mois après le début de la production.

Sur un post publié via LinkedIn, TSMC annonce :

La construction de notre usine de fabrication de semi-conducteurs de 5 nanomètres - "FAB 21" - à Phoenix, en Arizona, continue de progresser. Nous avons récemment célébré le placement de la dernière poutre - également connu dans l'industrie de la construction comme une étape de "topping" - dans le bâtiment de FAB 21 avec nos partenaires locaux. Plus de 4 000 personnes étaient présentes pour profiter de ce moment important, y compris nos propres employés et partenaires. #TSMCArizona est dans les temps et sur la bonne voie pour apporter la technologie de pointe la plus avancée en matière de semi-conducteurs aux États-Unis. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires et nous nous réjouissons de franchir d'autres étapes importantes en Arizona.

Selon les dernières informations qui datent de l'année dernière, la production de masse pourrait commencer dans l'usine à partir du premier trimestre de 2024. On remarque donc un important délai entre la fin des travaux et le début de la production, TSMC ne donne pas de raison sur ce décalage.



La firme taïwanaise a déjà une certaine présence aux États-Unis, on retrouve une usine à Camas, pas loin de Washington ainsi que plusieurs centres de conception au Texas, en Californie et à San Jose. Toutefois, l'usine en Arizona aura la particularité (par rapport à celle dans l'État de Washington) de proposer une gigantesque superficie et une production de masse, chose que n'avait pas osée TSMC jusqu'ici.



Source