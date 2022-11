TSMC va produire des puces en 3 nm pour Apple dans son usine de l'Arizona

Depuis plusieurs années, Apple demande à son fournisseur TSMC des puces en 3 nanomètres, cette taille permet d'augmenter les performances, de réduire la consommation énergétique et d'occuper encore moins de place à l'intérieur des produits Apple. Depuis maintenant plus de 10 mois, TSMC a terminé le développement des puces en 3 nm, une récente information indique que la production va bientôt commencer... aux États-Unis !

Des puces en 3 nm aux États-Unis

C'est l'une des étapes majeures dans l'histoire de TSMC, alors que les puces ont toujours été fabriquées à Taïwan et dans d'autres pays en Asie, pour la première fois, le partenaire d'Apple va produire de puces pour Apple aux États-Unis. Dès l'ouverture de l'usine, TSMC va miser gros, car les puces sélectionnées pour la confection "Made in USA" seront des puces en 3 nanomètres, la toute nouvelle génération de gravure !



Voici ce qu'a dit Morris Chang (fondateur de TSMC) il y a quelques heures à des journalistes :

Le trois nanomètres ? TSMC a actuellement un plan, mais il n'a pas été complètement finalisé. Il a presque été finalisé - sur le même site en Arizona, phase deux. Le 5-nanomètre est la phase 1, le 3-nanomètre est la phase 2.

Cette décision de fabriquer des puces en 3 nanomètres en Arizona montre que TSMC voit cette nouvelle usine comme un endroit où il est possible de produire en masse les puces de demain pour nos smartphones et tablettes.

TSMC aurait très bien pu se servir de son usine américaine pour apporter un renfort dans la production de puces en 5 nm qui est aujourd'hui la gravure la plus populaire dans les commandes du spécialiste des semiconducteurs.



Avec la puce M2 Pro ou M3, Apple passerait son silicium propriétaire au processus 3nm. Il est prévu que le processus amélioré de TSMC en 3 nm soit utilisé pour produire à la fois le processeur M3 d'Apple pour les Mac et la puce A17 pour les modèles iPhone 15 Pro. D'après de récentes déclarations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, un Mac mini nouvelle génération et des révisions pour les MacBook Pro de 14 et 16 pouces devraient tous deux employer le M2 Pro en 2019.



Source